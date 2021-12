La confesión de Felipe Solá, tras ser apartado del gobierno

Felipe Solá fue apartado de su cargo como canciller luego de los resultados electorales obtenidos por el Frente de Todos en las PASO. El exfuncionario fue notificado de la decisión del presidente Alberto Fernández a través de un mensaje de WhatsApp. Después de un largo silencio, Solá se refirió a la situación vivida y confesó que sintió golpeado. Además, todavía debe dialogar con el mandatario acerca de lo sucedido.

"Al principio sentí un golpe porque me echaron sorpresivamente. Yo pensé que no estaba en ninguna lista. Desde el 87, estuve en cargos altos: secretario, gobernador, vicegobernador. Me callé la boca porque tengo muy claro de qué lado estoy y venía una elección muy difícil, un desafío tremendo. Y ahora sigue habiendo algo muy importante en juego, que es la gestión de estos próximos dos años y la posibilidad de remontar camino", dijo en una entrevista televisiva a IP.

Alberto Fernández reemplazó a Solá por Santiago Cafiero, quien era su jefe de Gabinete.

Asimismo, reveló que Alberto Fernández estuvo 50 días sin hablarle, mientras todavía se desempeñaba como Canciller. Puntualmente fue cuando dejó trascender una charla Joe Biden, antes de que este asumiera con presidente de los Estados Unidos. También señaló que no tener contacto diario entre un Canciller y un presidente, no era "el esquema idea".

En relación a la salida de diferentes miembros del Gabinete nacional, comentó que "fue un momento difícil y complejo, si se le puede llamar violento si se quiere. Pero era poner sobre la mesa el tema de cuál es la consecuencia de las PASO, cuál es la consecuencia, qué dijo la gente, cómo interpreto lo que dijo la gente".