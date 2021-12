Así fue el tenso cara a cara entre Alfredo Cornejo y Cristina Kirchner

Alfredo Cornejo, senador nacional mendocino y miembro de Juntos por el Cambio, protagonizó este miércoles un cruce con la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. El "chispazo" se dio en el marco de la sesión para tratar la ley de modificación de Bienes Personales, la cual finalmente fue aprobada y transformada en ley, pese a las quejas de la oposición.

Desde Juntos por el Cambio consideraron que la sesión era nula, debido a que el tiempo de espera para lograr quórum había sido superado. Por lo tanto, decidieron levantarse de sus bancas y marcharse.

Pero, previamente, Alfredo Cornejo, utilizó el micrófono para manifestar la postura de la oposición. Allí, indicó: "Venimos en nombre de Juntos por el Cambio a rechazar esta sesión porque no tuvo quórum. Asistimos a una sesión nula. Decimos esto porque el oficialismo, el Frente de Todos, no consiguió el quórum en el tiempo reglamentario, específicamente aclarado en el reglamento de la cámara de senadores".

"Se citó a las 15, debía empezar la sesión, no consiguieron quórum. Uno de los integrante del Frente de Todos dio positivo, lo mismo que pasó la vez pasada con la oposición, y no alcanzaban a los 37 votos. El reglamento dice en el artículo 15° que a la hora fijada se llamará a sesión. Y si 30 minutos después no se logra el quorum en el recinto, la sesión se levanta de inmediato. Y ocurrió exactamente eso. Esta sesión es nula, señora presidenta", comentó indignado Cornejo.

Luego de la intervención del exgobernador mendocino, el senador formoseño José Mayans, presidente del bloque del Frente de Todos, le respondió: "No sé qué hace el señor Cornejo en una sesión que no existe según él, entonces está hablando solo", lo cual provocó la risa de Cristina Kirchner.

Bienes Personales

El proyecto de modificación de Bienes Personales fue finalmente aprobado en la Cámara de Senadores de la Nación por 37 votos a favor y 1 en contra, luego de una inusual sesión en la que Juntos por el Cambio no participó y denunció nulidad. De esta manera se procede a elevar el mínimo no imponible de $2 millones a $6 millones y, además, aumentan las alícuotas de aquellos patrimonios que superen los 100 millones de pesos.