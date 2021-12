La intervención en el Senado que le sacó una sonrisa a Cristina Fernández de Kirchner

La diputada nacional del Frente de Todos en representación de la provincia de Buenos Aires Juliana di Tullio intervino en la sesión del Senado de esta tarde para tratar la modificación de Bienes Personales y dio un discurso que captó la atención de la presidenta de la Cámara alta, Cristina Fernández de Kirchner.

En concreto, Di Tullio dedicó su tiempo para hablar de los recientes videos revelados en los cuales el exministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, Marcelo Villegas, quien manifestó en 2017: "Creeme que, si yo pudiera tener, y esto te lo voy a desmentir en cualquier parte, si yo pudiera tener una Gestapo, una fuerza de embestida para terminar con todos los gremios, lo haría".

En ese sentido, la diputada del Frente de Todos dijo: "Estoy azorada, presidenta. No es que no lo puedo creer porque yo vi la persecución que usted sufrió. Pero verlo y escucharlo es impactante y me hubiera gustado que esté la oposición acá para preguntarle qué democracia le quieren dar a la gente, con qué reglas quieren jugar con nosotros y qué cartas van a usar. Ellos las de póker y nosotros las de truco. ¿Cómo hacemos para darle a los argentinos calidad democrática? Esto es una asociación ilícita".

Y, mientras Cristina Fernández de Kirchner asentía y escuchaba atentamente sus palabras, agregó: "Dice (Marcelo) Villegas que es un acuerdo bajado directamente de Nación, Provincia y Municipio. Por eso estaba presente el intendente de La Plata. Toda esta organización no es paraestatal, es estatal. Los ministros son los protagonistas. No es que contrataron una fuerza civil de mercenarios para perseguir sindicalistas. Eso es estatal y es lo más grave".

"No lo vi ni en una película o serie más fantasiosa", concluyó.

La oposición se retiró de la sesión de Bienes Personales

El proyecto de modificación de Bienes Personales fue finalmente aprobado en la Cámara de Senadores de la Nación por 37 votos a favor y 1 en contra, luego de una inusual sesión en la que Juntos por el Cambio no participó y denunció nulidad. De esta manera se procede a elevar el mínimo no imponible de $2 millones a $6 millones y, además, aumentan las alícuotas de aquellos patrimonios que superen los 100 millones de pesos.

Desde Juntos por el Cambio consideraron que se trató de una sesión nula producto del horario en el que alcanzó quórum el oficialismo y por eso no participaron y se levantaron de sus bancas.