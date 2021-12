Con discusión por el quórum, el Frente de Todos aprobó cambios en Bienes Personales

El proyecto de modificación de Bienes Personales fue finalmente aprobado en la Cámara de Senadores de la Nación por 37 votos a favor y 1 en contra, luego de una inusual sesión en la que Juntos por el Cambio no participó y denunció nulidad. De esta manera se procede a elevar el mínimo no imponible de $2 millones a $6 millones y, además, aumentan las alícuotas de aquellos patrimonios que superen los 100 millones de pesos.

El Frente de Todos corría peligro de no poder alcanzar el quórum en la sesión del Senado para tratar el proyecto de Bienes Personales, luego de que Guillermo Andrada, legislador catamarqueño, diera positivo de covid-19 y no pudiese asistir al reciento.

Sin embargo, la senador riojana, Clara Vega, quien hace unos meses se distanció de Juntos por el Cambio para crear su propio partido llamado “Hay Futuro Argentina”, se sentó en su banca y permitió que el Frente de Todos tuviera quórum para iniciar la sesión.

El senador mendocino, Alfredo Cornejo, disparó su enojo en el inicio de la sesión e indicó: "Asistimos a una sesión nula. Decimos esto porque el oficialismo, el Frente de Todos, no consiguió el quórum en el tiempo reglamentario, específicamente aclarado en el reglamento de la cámara de senadores".

Y agregó: "Se citó a las 15, debía empezar la sesión, no consiguieron quórum. Uno de los integrante del Frente de Todos dio positivo, lo mismo que pasó la vez pasada con la oposición, y no alcanzaban a los 37 votos. El reglamento dice en el artículo 15° que a la hora fijada se llamará a sesión. Y si 30 minutos después no se logra el quorum en el recinto, la sesión se levanta de inmediato".

Desde Juntos por el Cambio se levantaron de sus bancas y manifestaron que la sesión "es nula" debido a una foto que señala la hora en el recinto.

