El día en el que Máximo Kirchner finalmente obtuvo lo que más quería

El líder de La Cámpora tenía una obsesión: ser presidente del PJ bonaerense. Este sábado finalmente asumió como tal y lo hizo con la compañía de Alberto Fernández, quien mostró un claro respaldo al diputado luego de que el proyecto de Presupuesto fuese rechazado por la oposición. No fue una casualidad que desde Juntos por el Cambio se encolumnaran detrás de la negativa minutos después de que Máximo Kirchner diera su discurso, y desde el oficialismo también se atrevieron a señalarlo como el responsable, aunque siempre fuera de cámara.

El camino no fue nada sencillo, pero el hijo de la vicepresidencia dejó muy claro que obtiene lo que desea. Es que, Máximo decidió que sería él la próxima cabeza del justicialismo de la provincia de Buenos Aires, negoció con quienes debía y cerró el trato. En el camino, el intendente de Esteban Echevarría, Fernando Gray, fue quien se animó a enfrentar los deseos del "heredero K" y denunció que siquiera que habían celebrado elecciones. La Justicia desestimó el reclamo.

A la hora de asumir, Máximo no dejó pasar esta osadía. “Las diferencias en Argentina debemos aprender a saldarlas políticamente y no en el Poder Judicial porque eso es el peronismo”, lanzó el dirigente y luego subrayó la importancia de que se mantenga la unidad: "Tenemos un gran desafío por delante no sólo quienes tenemos responsabilidades institucionales, sino cada compañero. El peronismo de la provincia es central para el FdT y no hay que cerrarlo, sino abrirlo".

Junto a compañeras y compañeros estuvimos en la quinta de San Vicente compartiendo la asunción de Máximo Kirchner como nuevo presidente del PJ bonaerense?? pic.twitter.com/fLKbYbcJFQ — Axel Kicillof (@Kicillofok) December 18, 2021

Finalmente, expresó que "se puede salir para delante, ya lo hicimos una vez, tenemos que darnos la oportunidad de creer en nosotros mismos. Los vamos a sacar adelante , cueste lo que cueste".



Antes de los discursos de Máximo y el Presidente, hablaron la vicegobernadora bonaerense, Verónica Magario, y el presidente saliente del PJ provincial, Gustavo Menéndez.



Por su parte, Magario manifestó que "el peronismo quiere reconstruir la Argentina y la provincia de Buenos Aires" y destacó que esa fuerza política está "para cambiar la historia del pueblo".



A su turno, Menéndez resaltó que el peronismo fue "responsable" cuando tuvo que legislar como oposición durante el gobierno de Mauricio Macri, al aprobar el Presupuesto, y lo contrapuso con la actitud de Juntos por el Cambio ayer en Congreso.



Del acto, participaron ministros nacionales; el gobernador bonaerense, Axel Kicillof; y los intendentes peronistas.