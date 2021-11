El mensaje que, desde el silencio, Cristina Fernández de Kirchner le está dando a Alberto Fernández

Claudio Jacquelin, analista político, fue entrevistado en Uno Nunca Sabe tras la movilización por el día de la militancia peronista que se realizó ayer por la tarde y en el cual el único orador fue Alberto Fernández. Todo esto sucedía sin que Cristina Fernández de Kirchner haya ni siquiera expedido una comunicación vía redes sociales, lo cual para el entrevistado es una señal clara.

Jacquelin recordó que al comienzo de la gestión de esta coalición de Gobierno, Cristina Fernández de Kirchner se corrió del centro de la escena y lo dejó a Alberto Fernández, argumentando que debía acompañar a su hija que estaba en Cuba con una situación de salud delicada.

"Ahora la propia Cristina Fernández de Kirchner tiene este problema de salud más o menos complejo, menos que lo que se podía suponer, y ese es un buen argumento para correrse de escena nuevamente y dejarlo hacer a Alberto Fernández", detalló el analista.

Sin embargo, también mencionó que la situación política de aquel momento no es igual a la de ahora. Al asumir, "Alberto Fernández tenía un 60% de popularidad, todo el crédito de afrontar un Gobierno nuevo, con el fracaso del macrismo caliente, la unidad del peronismo y la esperanza y expectativa de que se iba a constituir en un jefe superador de la etapa anterior y que sería el presidente de todos, no de alguna facción o defección". Pero "nada de eso ocurrió".

Para Jacquelin, "hoy vuelve al punto cero, Cristina Fernández de Kirchner también, pero además tienen acumulado una cantidad infinita de problemas: 50% de pobreza, 50% de inflación, el desafío de resolver la deuda con el FMI, una inflación que amenaza con ser peor para el año que viene y una brecha cambiaria inviable en este contexto, más un agotamiento de la sociedad. Esto último se muestra en que tuvimos la menor participación en la historia de las elecciones".

Todo aquello, "muestra que el estado es más complejo que con Cristina Kirchner corrida, Alberto Fernández tiene que hacer y nadie sabe qué va a hacer".

El silencio de la vicepresidenta

En su última comunicación pública, vía Twitter, Cristina Kirchner justificó que no podría ir al búnker peronista el día de la elección porque le indicaron reposo.

Según cuenta Jacquelin, Alberto Fernández habló con Cristina Fernández de Kirchner antes de grabar el mensaje del domingo. "El problema es que, como blanqueó Cristina Kirchner en la carta del jueves posterior a la derrota electoral de septiembre, todos los diálogos han sido insuficientes, escasos o malos. Nunca han llegado a profundizar ni a aclarar nada y cada cual sale convencido de haber llegado a algún tipo de acuerdo que después no ocurre".

Por lo tanto, para el analista político, ni la conversación previa al mensaje del domingo, ni los diálogos que haya habido antes ni las manifestaciones posteriores han servido para encontrar un punto de coincidencia. "Cristina Fernández de Kirchner muestra esto una vez más desde el silencio. Irrumpe pocas veces, y cuando lo hace marca que no pasó lo que ella pensó que pasaría, 'no lo que vos me dijiste'. Porque ya ni siquiera parece que le reclamara promesas sino lo que ella supuso que sucedería".

¿Cristina Fernández de Kirchner está o no de acuerdo con la convocatoria de Alberto Fernández a la unidad?

"Lo que está claro hasta acá es que ella quiere verlo, que no quiere pagar el costo simbólico, que asume que su capital político es mucho menor que el que tenía hace dos años, 3 meses y que no sabemos cuál tendrá en los próximos 2 años. Desde ese lugar marca la distancia y deja hacer a Alberto Fernández", dijo Jacquelin.

Así, el analista político concluyó en que Cristina Fernández de Kirchner "una vez dijo 'yo no gobierno, gobierna el presidente' y ahora vuelve a hacerlo, pero desde el silencio".