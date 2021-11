La bronca contra el Gobierno de los que emigraron porque no los dejan votar

A pocas horas de las elecciones, el malestar de muchos argentinos que emigraron es grande. La decisión del gobierno de Alberto Fernández de no permitir el voto por correo será una traba importante para que quienes quieren ejercer su derecho a sufragar, ya que no podrán hacerlo de forma presencial debido a la imposibilidad de trasladarse a un consulado o por cuestiones de trabajo. De todas maneras, en distintos países se están organizando para poder hacerlo y mantener, de alguna forma, el lazo con el país.

Otra de las quejas proviene de quienes dejaron el país en los últimos dos años y apunta a las representaciones diplomáticas argentinas. El motivo es que, por la pandemia, no se dieron turnos para realizar cambios de domicilio - un requisito indispensable para votar – por considerar que no era un trámite esencial.

“No puedo votar porque me mude este año a Francia, en abril, y el consulado sólo atendía cuestiones de urgencia y el cambio de domicilio no era prioritario para ellos”, dijo a MDZ, Majo, una argentina que vive en una localidad a varias horas de París. “Muchos argentinos que conozco se organizaron para ir en auto, otros sacaron pasajes en tren hace meses porque es más barato y algunos que no votan van a ir a fiscalizar” agregó.

Hernán emigró con su mujer y cuatro hijos a España hace un par de meses y agregó: “No podemos votar porque no pudimos hacer el cambio de domicilio. Nos contaron otros argentinos que es muy complicado hacerlo".

Muchos sospechan que la suspensión de los turnos fue para desalentar que vayan a votar quienes emigraron.

Mariano es un médico que vive en Canadá y es uno de los afectados por la eliminación del voto por correo: “Para las elecciones del 2019 voté por correo, pero ahora no está permitido. Así que está vez no voy a poder hacerlo. Soy el cardiólogo de guardia en el hospital en el que trabajo, me tengo que quedar en mi ciudad y no puedo ir al consulado de Montreal. Lamentablemente, este año no voy a hacerlo”.

Juan Pablo es un empresario argentino que dejó el país este año y se radicó en un pueblo de Italia: “Voy a ir a votar, pero hay que hacerlo en persona. El domingo me voy a Roma. Otros argentinos que conozco no van a ir porque, entre transporte y comida, son unos 80 euros. Como yo voy en auto, quizás lleve a algunos amigos a votar”.

El caso de Pablo es distinto. Vive en Madrid desde hace más de dos años, hizo el trámite del cambio de domicilio y ayer se enteró que está habilitado para votar. “Vamos a ir con mi mujer a votar el domingo. Es la primera vez que lo hacemos en el exterior”, explicó a MDZ.

Roberto vive en Nueva Zelanda y tiene la particularidad de votar horas antes que en la Argentina, por la diferencia horaria: “Cuando acá se cierra la votación, allá se está empezando. Como antes de emigrar viajaba mucho por trabajo, ya tenía domicilio en el exterior. Así que voy a votar. Algunos argentinos que conozco no van a ir porque, de alguna forma, cortaron lazos con la Argentina. Es lógico porque uno tiene que mirar para adelante. Además, como es opcional, muchos deciden no votar. El dato curioso es que acá se vota con boleta única de papel".

Diego vive en Australia desde hace muchos años y es otro de los afectados por el voto presencial: “Vivo a 4.000 kilómetros de Sydney, donde está el consulado. Es imposible. Antes se podía votar por correo".

En la redes sociales se manifiesta el descontento por eliminar el voto por correo.

“Parece que somos un montón los que nos comimos callados el gravísimo hecho de que nuestra embajada no nos dio atención y respuesta en un tiempo razonable. La embajada de Londres estuvo cerrada un año y medio y, cuando por fin me dieron turno, fue para tres meses después”, se quejó por Twitter una argentina desde Inglaterra.

Las dificultades para votar de forma presencial suma críticas. El caso de Matías es un ejemplo que sintetiza el problema: “En Chipre no hay consulado. El más cercano es en Israel”