Fernández habló con Suarez, pero demoraría su decisión sobre la cuarentena

El presidente Alberto Fernández se comunicó esta tarde por videoconferencia con los gobernadores para analizar la situación sanitaria a raíz de la pandemia de coronavirus, previo al anuncio de la próxima etapa del aislamiento que se iniciará el lunes próximo.

Rodolfo Suarez fue parte de las deliberaciones con Fernández. De acuerdo con las fotos proporcionadas por la gobernación, también estuvieron el jefe de gabinete Santiago Cafiero y el ministro del Interior, Wado de Pedro.



Mientras el mandatario se puso en contacto con los mandatarios desde la residencia de Olivos, el jefe de Gabinete recibe desde las 19.30 en la Casa Rosada a sus pares porteño y bonaerense, Felipe Miguel y Carlos Bianco, respectivamente, para acordar las medidas puntuales para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).





El Gobierno tomará la determinación sobre la próxima etapa del aislamiento luego de evaluar con los especialistas y gobernadores el escenario de propagación del coronavirus en el territorio nacional y la situación epidemiológica en el AMBA y el interior bonaerense.



Fuentes oficiales indicaron a esta agencia que todavía no está definido ni el día ni el horario del anuncio y que las autoridades permanecían a la espera de conocer si los números de casos de hoy confirman que la cifra de infectados se mantiene en 10 mil o resulta menor.



Por ese motivo, la nueva nueva modalidad del aislamiento social podría informarse el "sábado o domingo".



En Mendoza, el gobernador blanqueó su postura en las últimas horas: propone mantener las actividades abiertas y apelar a la responsabilidad individual.

En entrevista con MDZ, el mandatario sentenció: "No se puede cerrar, no vas a mandar a la gente a la casa. En Buenos Aires la gente sale. Cuando Alberto Fernández dice 'no hay cuarentena' es porque la gente anda igual. El único distintivo que podemos tener los mendocinos es mantener la economía abierta y mantener el distanciamiento y las medidas. Si llegara a calar esto en los mendocinos vamos a poder tener todo abierto por mucho tiempo, porque esto va para largo aparte".