Uno x uno: los 500 empleados de Diputados en Mendoza

La Legislatura de Mendoza se ha convertido en un ejemplo a nivel nacional por su capacidad de sesionar online. Sin embargo, esta experiencia también sirve para demostrar que hay una importante cantidad de empleados que están ociosos. Una enorme estructura de personal con caras que rara vez son vistas en la Casa de las Leyes.

Durante décadas la política ha ido avanzando casilleros y cooptando el Estado para su subsistencia. Pero en un momento delicado como este, en donde el dinero no alcanza y el sector privado se encuentra asfixiado para seguir pagando impuestos, es necesario plantearse seriamente una reestructuración estatal. Los pocos ingresos deben ir a donde realmente hacen falta y no a sueldos de personas que cobran solo por ser amigos o familiares del poder.

En la nómina de personal de la Cámara de Diputados aparecen varios empleados que efectivamente cumplen sus horarios y que gracias a su inestimable esfuerzo hacen funcionar la Legislatura. Pero se entremezclan también familiares, ex funcionarios, exlegisladores, militantes y amigos del poder que no solo no trabajan sino que significan un gasto en momentos donde los recursos son escasos.

Al repasar la lista aparecen como asesores o empleados de planta varios exlegisladores que de una u otra forma siguen cobrando en la Casa de las Leyes: Carlos Aguinaga, José Fernando Barrigón, Carlos Bianchinelli, Sonia Carmona, Oscar Demuru, Marina Femenía, José Muñoz, Pablo Narváez, Omar Parisi, Víctor Scatareggia, Beatriz Varela, Aldo Vinci, Roberto Blanco. Pertenecen a distintos partidos políticos y los hay radicales, peronistas, PRO y PD. Narvaez como secretario Habilitado de la Cámara de Diputados tiene un rol activo y algo similar ocurre con otros, pero también los hay que rara vez son vistos por los pasillos de la Legislatura. Algunos tienen su cargo reservado y otros cobran religiosamente a fin de mes, pero todos se las ingeniaron para quedar allí como empleados.

En total son cerca de 500 personas las que figuran en la nómina de personal y entre ellas también aparecen exfuncionarios como exsubsecretario de Relaciones con la Comunidad del Ministerio de Seguridad, Alejandro Gil, quien está imputado en una causa de estafa. También figura Ricardo Nicolás Orquín, hijo de Leopoldo Orquín: Mirta Analía Huczak hermana de la exdiputada nacional Stella Huczak; Yamina Nahir Salomón, la hermana de la diputada Tamara Salomón; y muchos ejemplos más.

Basta con repasar rápidamente el listado para descubrir familiares de políticos de casi todos los partidos de la provincia y a eso hay que agregar los de amigos, militantes y otros allegados al poder.

Lo mismo ocurre en la Cámara de Senadores, donde meses atrás MDZ dio a conocer el nombre de los 525 empleados con los que cuenta y reveló que la intendenta de Santa Rosa Flor Destéfanis tiene un cargo reservado y que figuran como empleados la hija del senador Adolfo Bermejo y el hijo del subsecretario de Relaciones Institucionales del Ministerio de Seguridad, Néstor Majul. Lo mismo con el hijo de la senadora provincial Andrea Blandini y el hijo del exintendente de Malargüe, Juan Agulles. Solo por citar algunos ejemplos.

La pandemia del coronavirus no solo ha obligado a digitalizar trámites, ha puesto en jaque una estructura que es insostenible en las condiciones actuales. Es hora de cortar algunos privilegios que nunca deberían haber existido y que se sustentaban con los aportes que llegaban desde el sector privado.

En este sentido, el diputado Jorge Difonso ha presentado dos proyectos que apuntan a reducir el gasto político haciendo más eficiente la distribución de los recursos. Uno de ellos apunta a una Legislatura unicameral, mientras que el otro tiene como objeto reducir la cantidad de concejales creando Concejos Deliberantes regionales.

La lista completa: