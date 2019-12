Frigerio calificó de "impuestazo" a la emergencia económica

El ex ministro del interior Rogelio Frigerio abogó hoy porque "el gobierno se maneje con responsabilidad" al considerar que la ley de Emergencia le proporciona "muchísima discrecionalidad".



En declaraciones formuladas a CNN radio, el ex titular de la cartera política señaló que la ley de Emergencia "es contradictoria con el concepto de consenso que planteó Alberto Fernández en su discurso inicial del 10 de diciembre”.



“La Ley de Emergencia no se discutió. Es una ley que se votó a libro cerrado y que va a contramano con el espíritu del Presidente Fernández donde llamó a construir acuerdos y terminar con la grieta", enfatizó.



Recordó además: "Nosotros cuando fuimos gobierno trabajamos mucho en los acuerdos y los consensos junto a la oposición en el Congreso. Producto de ese diálogo logramos mejorar muchísimos proyectos que ingresaron al Parlamento y pudimos convertirlos en leyes. Hay que entender que el que piensa distinto puede hacer aportes importantes. Nadie es dueño de la verdad”, proclamó.



Para Frigerio, "esta ley es un impuestazo sobre muchos sectores que vienen haciendo un gran esfuerzo en este último año y medio de recesión. Ahora van a tener que lidiar con una mayor presión impositiva en un país que claramente necesita ir generando alivio tributario para alentar la inversión, el empleo y del desarrollo productivo”.

En materia política, Frigerio puntualizó que "una de las cosas buenas del gobierno de Macri es que el Congreso dejó de ser una escribanía y esa es una política que habría que sostener en el tiempo”.



"Mauricio Macri es la cabeza visible de una elección que sacó el 40 por ciento de los votos y tiene todo el derecho del mundo de trabajar para ser el líder de la oposición. Si tiene ganas de encarar ese desafío, yo lo voy a ayudar”, aseguró.