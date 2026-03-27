Un hermano de la niña baleada fue aprehendido por la agresión a un policía en Godoy Cruz

El caso de la niña baleada el último fin de semana en Godoy Cruz sumó este viernes un nuevo capítulo. Dos días después de la detención de un joven con drogas listas para la venta en un domicilio custodiado por la policía , ahora un hermano de la víctima fue aprehendido por la agresión a un efectivo en ese mismo lugar.

Fuentes allegadas al procedimiento revelaron a MDZ que el adolescente, de 16 años, protagonizó un altercado con una familia que vive en la planta alta de esa propiedad. Aparentemente, la pelea estuvo motivada por secuestro de estupefacientes registrado la tarde del miércoles. En esa oportunidad, un allegado a la menor que fue víctima del tiroteo cayó con un frasco de cogollos y varias dosis de marihuana y cocaína .

Lo cierto es que, pasadas las 18 de este viernes, efectivos de la Comisaría 34° que se encontraban cumpliendo con la consigna implementada a raíz de las amenazas a la familia de la nena baleada, escucharon los gritos por la fuerte discusión e intervinieron para tratar de mediar la situación.

No obstante, la violencia escaló a tal punto que las personas involucradas en la riña comenzaron a golpearse, superando numéricamente a los uniformados, por lo que se solicitó apoyo a través del Centro Estratégico de Operaciones ( CEO ).

Así, llegaron hasta el lugar efectivos de la Comisaría 27° , uno de los cuales trató de controlar a un chico que, de acuerdo con la información policial, atravesaba un ataque de ira y resultó ser hermano de la niña baleada. Pero, lejos de calmarse, el adolescente golpeó al funcionario y ambos terminaron en el suelo, agregaron las fuentes.

A raíz de eso, el uniformado sufrió una lesión en un codo y el menor de edad salió corriendo, pero terminó siendo aprehendido por personal de la Unidad de Acción Preventiva (UAP) que estaba llegando a la escena.

Tras el escándalo, se analizaba traslado del chico a la un hogar de la Subsecretaria de Infancias, Adolescencias y Juventudes. Allí, iba a quedar a disposición los Equipos Técnicos Interdisciplinarios (ETI).

Por su parte, se le dio aviso sobre la situación a la fiscal de Homicidios Florencia Díaz Peralta, quien lidera la investigación por el tiroteo con la niña y dispuso levantar la consigna policial que había sido colocada en esa vivienda.

El tiroteo a la niña en Godoy Cruz

El caso que sacudió al oeste de Godoy Cruz tuvo lugar cerca de las 19 del último sábado, cuando las autoridades tomaron conocimiento sobre un ataque a tiros en el barrio Los Cerrillos.

La información sostiene que, a raíz de eso, una niña baleada ingresó al Hospital Lencinas, luego de ser trasladada por un vecino a bordo de una Ford EcoSport negra, acompañada por su madre, Johana Sánchez.

La mujer relató que estaba entrando al baño de su domicilo cuando escuchó que golpearon el portón de chapa. Ante eso, su hijita salió a atender y un sujeto le disparó en varias oportunidades.

Fue en ese momento que, al escuchar las detonaciones de arma de fuego, la progenitora de la menor salió a la calle y encontró a la pequeña tendida en el piso con varias heridas de bala, pidiendo ayuda, surge de la reconstrucción.

Ante eso, pidió ayuda a un vecino quien las llevó hasta el mencionado nosocomio. Allí, los médicos constataron que a la niña le impactaron cuatro plomos en su cuerpo: dos en la pierna izquierda, uno en la pierna derecha y el restanto la mano izquierda

Frente a su grave estado, decidieron derivarla inmediatamente al Hospital Notti, donde la menor continuaba internada en Terapia Intensiva hasta la tarde de este miércoles.

Hacia quién apunta la investigación

De la investigación que se inició tras el ataque contra la niña, a cargo de la fiscal de Homicidios Florencia Díaz Peralta, surgió la hipótesis de que todo se produjo por un conflicto entre el padre de la niña, Marcelo José Agüero Delclaux, alias el Tapón, y su hermana, Yamila Vanesa Agüero Delclaux, con un conocido jefe carcelario sindicado como líder de una estructura de venta de drogas por fuera y dentro de las cárceles mendocinas.

PORTADA hermanos Agüero Delclaux Marcelo y Yamila Agüero Delclaux, padre y tío de la niña baleada, respectivamente, quienes fueron blancos de amenazas previas al hecho. MDZ.

Los dos familiares directos de la niña protagonizaron una megacausa que se inició el año pasado por comercialización de estupefacientes en el Complejo Penitenciario N°3 Almafuerte. El hombre, quien purga una condena por robos agravados, fue señalado como uno de los hombres de confianza de Pedro Esteban Morales Anisco, alias Piter, referente del módulo 4.1 en la carcel de Cacheuta.

En tanto, Yamila Agüero Delclaux quedó complicada en ese caso por el acopio de estupefacientes en su domicilio. La información agrega que, en el marco de esa causa federal, la mujer reconoció el delito y accedió a una suspensión de juicio a prueba o probation por el plazo de tres años, motivo por el que pudo mantenerse en libertad.

De acuerdo con fuentes investigativas, el Piter está sospechado de haber dado la orden para que atacaran a la hija de Agüero Delclaux, a partir de una "traición" por parte del Tapón. Aparentemente, fue porque el padre de la niña se negó a asumir la responsabilidad por los secuestros de drogas en el penal lujanino.

PORTADA MORALES ANISCO Pedro Morales Anisco. MDZ.

Más allá de todo eso, hasta la tarde de este jueves la causa que investiga la agresión armada contra la niña se mantenía sin detenidos y los detectives aguardaban por la incorporación de una serie pruebas para avanzar sobre los presuntos responsables.