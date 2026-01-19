Un andinista francés murió en el cerro Aconcagua y es el segundo en lo que va del año

Un andinista de nacionalidad francesa perdió la vida este lunes en el Parque Nacional Aconcagua , convirtiéndose así en el segundo en apenas dos semanas en el pico más alto de América. El fatídico hecho se produjo en la zona conocida como La Canaleta, en el tramo final del ascenso, a escasos metros de la cumbre.

Se desconocen las causas del deceso pero sí se supo que se descompensó en esa zona ubicada a 6.600, superando el refugio Berlín. Formaba parte de una expedición cuyo guía advirtió el hecho y se comunicó con el servicio médico del Parque Provincial y allí con las autoridades.

En estos momentos se encuentran descendiendo hasta Plaza de Mulas para hacer las pericias pertinentes sobre el cuerpo del andinista, y así determinar las causas de la muerte.

Ferey se convirtió así en la segunda muerte en lo que va del año en el cerro Aconcagua . El primero murió el domingo 4 de enero por la tarde. Se trata de andinista de nacionalidad rusa de 55 años , quien se desvaneció a metros de la cima al sufrir un paro cardiorrespiratorio en el sector de El Hombro, a unos 6.800 metros sobre el nivel del mar y a pocos minutos de la cumbre.

Rescates

Más allá de las dos muertes en mención, los equipos de rescate han trabajado a lo largo de enero para poner a salvo a distintos andinistas extranjeros que intentaron el ascenso. El sábado 10 de enero fue el turno de dos ciudadanos, una mujer francesa identificada como Amanda Marie Porter (38) y un hombre japonés de nombre Yosimoto Masakazu (45). Ambos formaban parte de una expedición y fue el guía Jorge Gonzáles, de la empresa Grajales, quien dio aviso a las autoridades mientras se encontraba en el campamento Cólera. Ambos con síntomas de alta montaña como edema cerebral y edema pulmonar respectivamente.

El otro caso fue este viérnes 16 de enero, cuando fue asistido un andinista de nacionalidad inglesa identificado como David Cook, quien también estaba en el campamento Cólera y presentaba un grave estado de salud con síntomas compatibles con el mal agudo de montaña, deshidratación y fatiga extrema. El operativo inició alrededor de las 10.30 también gracias al aviso del guía Nicolás Vega al equipo de la Patrulla de Rescate.