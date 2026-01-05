Un montañista ruso murió a metros de la cumbre del Aconcagua

El hombre de 55 años sufrió un paro cardiorespiratorio en el sector El Hombro, a una altura de 6.800 metros sobre el nivel del mar.

El montañista murió a metros de la cumbre del Cerro Aconcagua. Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ

Un montañista ruso de 55 años murió mientras intentaba hacer cumbre en el Cerro Aconcagua. El hombre se desvaneció a metros de la cima y terminó falleciendo durante la tarde de este domingo. La recuperación del cuerpo dependerá de las condiciones meteorológicas en la montaña.

El hombre oriundo de Rusia sufrió un paro cardiorrespiratorio en el sector El Hombro, a unos 6.800 metros sobre el nivel del mar y a pocos minutos de la cumbre del Aconcagua.

Un guía que acompañaba al montañista informó al servicio médico del Parque Provincial Aconcagua que uno de sus clientes se había desvanecido y procedió a realizar maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP).

Tras 20 minutos, al ver que el hombre no respondía a las maniobras, desistió de continuar con la reanimación, confirmando el fallecimiento a las 13:40.