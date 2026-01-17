Asistieron a un andinista inglés que estaba un alarmante estado en el Cerro Aconcagua

El operativo de la Patrulla de Rescate permitió trasladar al andinista desde el campamento Cólera hasta Plaza de Mulas, donde fue atendido.

Un andinista de nacionalidad inglesa identificado como David Cook fue rescatado este viernes por la mañana en el Cerro Aconcagua, luego de presentar un grave estado de salud con síntomas compatibles con el mal agudo de montaña, deshidratación y fatiga extrema que le impedía continuar el descenso por sus propios medios.

El operativo se inició alrededor de las 10.30, cuando personal de la Patrulla de Rescate tomó conocimiento de la situación a través del guía Nicolás Vega. El aviso daba cuenta de que el andinista se encontraba en delicado estado de salud dentro de su carpa, en el campamento Cólera, sin posibilidad de movilizarse.

andinista rescatado 3 Ante este escenario, efectivos de la Patrulla de Rescate se desplazaron desde el refugio Nido de Cóndores hasta el lugar, donde lograron hacer contacto con el montañista. Tras ser medicado en primera instancia, se inició un descenso asistido y seguro hacia zonas de menor altura.

Luego de varias horas de trabajo en condiciones de alta montaña, el operativo culminó en el campamento Plaza de Mulas, donde el andinista fue asistido y estabilizado por personal médico.