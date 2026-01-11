Dos andinistas extranjeros fueron evacuados del Aconcagua con problemas de salud

Los andinistas, una mujer estadounidense y un hombre japonés, presentaban síntomas compatibles con edema cerebral y pulmonar.

Dos andinistas extranjeros fueron evacuados de urgencia este sábado por la tarde desde el Parque Provincial Aconcagua, luego de presentar síntomas compatibles con edema cerebral y edema pulmonar durante un ascenso en alta montaña.

Todo inició alrededor de las 17, cuando el guía Jorge Gonzáles, de la empresa Grajales, dio aviso a las autoridades mientras se encontraba en el campamento de Cólera, tras haber ascendido ese mismo día con clientes. Según informó, una mujer de 38 años, identificada como Amanda Marie Porter, de nacionalidad estadounidense, presentaba un principio de edema cerebral, mientras que un hombre de 45 años, Yosimoto Masakazu, de nacionalidad japonesa, evidenciaba síntomas de edema pulmonar.

El diagnóstico fue realizado de manera remota por la doctora Tamara Piñeiro quien se encontraba en el campamento Nido de Cóndores, luego de recibir los parámetros de salud de ambos andinistas. La situación generó especial preocupación debido a que la mujer no podía desplazarse por sus propios medios, incluso después de haber recibido la medicación correspondiente.

Ante este escenario, personal de la patrulla de rescate partió desde Nido de Cóndores para colaborar con el descenso, llevando medicamentos, bebidas calientes y alimentos. El grupo arribó alrededor de las 20 al servicio médico de ese campamento.