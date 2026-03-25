"Soy la enemiga pública de Brasil": el descargo de la abogada Agostina Páez

La Justicia de Brasil le permitió regresar a la Argentina mientras continúa el proceso judicial por injuria racial.

El martes se llevó a cabo el juicio contra Agostina Páez (29), la abogada argentina acusada de racismo tras un episodio ocurrido a la salida de un bar en el barrio de Ipanema, en Río de Janeiro. La Justicia de Brasil determinó que la joven podrá regresar al país mientras avanza el proceso judicial en su contra.

Páez, quien fue imputada por injuria racial, logró un resultado favorable tras la audiencia y regresará a la Argentina en los próximos días. Resta esperar la sentencia definitiva, en la que se establecerá el monto económico que deberá abonar como reparación a las víctimas y la cantidad de horas de tareas comunitarias que Agostina tendrá que cumplir en Santiago del Estero.

Qué dijo Agostina Paéz Este miércoles por la mañana, se llevó a cabo una conferencia de prensa en el Consulado argentino en la ciudad de Río de Janeiro. En diálogo con los medios, la joven reveló cómo se encuentra en estos momentos: “Estaba muy cansada mentalmente”. Sin embargo, aseguró que está “más aliviada” ya que podrá regresar al país.

“No veo la hora de estar en Argentina. Me voy a sentir realmente tranquila cuando esté con mi familia, con los míos”, expresó.

abogada argentina Brasil La abogada fue imputada por injuria racial. Instagram - @agostinapaez Agostina manifestó que estos dos meses fueron “una pesadilla”, pero que también le sirvieron de aprendizaje. “Cometí un error como cualquier persona y pedí perdón”, agregó. Y aclaró: “No soy racista, no tuve la intención de ofender. Reaccione a un gesto obsceno”.