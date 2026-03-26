Se conocieron los motivos por los que Agostina Paéz aún no puede regresar al país

El miércoles por la tarde, Agostina Páez (29), la abogada argentina acusada de racismo tras un episodio ocurrido a la salida de un bar en el barrio de Ipanema, en Río de Janeiro, sufrió un fuerte revés que cayó como un balde de agua fría.

Según le confirmó a MDZ la abogada de la imputada, Carla Junqueira, el juez Guilherme Schilling Pollo Duarte determinó que Paéz deberá permanecer en Brasil hasta el fallo .

El martes, tras permanecer más de dos meses en Río de Janeiro, Agostina recibió la noticia de que la Justicia brasileña determinó que iba a poder regresar a la Argentina mientras avanzaba el proceso judicial en su contra.

Lo único que faltaba definir era el monto económico que debería abonar como reparación a las víctimas y la cantidad de horas de tareas comunitarias que tendría que cumplir. Sin embargo, en las últimas horas esto cambió.

Si bien los abogados de la joven nunca confirmaron el monto de la indemnización, comenzó a circular el rumor de que se trataba de unos 50 mil dólares para cada uno de los damnificados.

Por lo tanto, según informó Clarín, la fiscalía se agarró de este dato para reclamar por la filtración de la información y pidió que se mantengan las medidas cautelares hasta que se expida el juez. Por lo tanto, el juez Duarte decidió hacerle lugar al pedido de la fiscalía y dilatar su resolución.

abogada argentina Brasil La defensa de Paéz presentará un hábeas corpus. NA

La abogada Junqueira anticipó que presentará un hábeas corpus en el que va a aclarar que en ningún momento Agostina reveló el monto de la indemnización.