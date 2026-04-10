Revelaron quiénes son los principales sospechosos por la muerte de Ángel

El país se encuentra conmocionado por la muerte de Ángel , el nene de cuatro años que murió en el hospital producto de un paro cardiorrespiratorio. En las últimas horas, uno de los fiscales de la causa reveló quiénes son los principales sospechosos por la muerte del menor.

“Las sospechas están centradas en las últimas personas que estuvieron con él”, indicó el fiscal Cristian Olazábal. En cuanto a esto, aseguró que la mamá biológica de Ángel y su actual pareja están bajo la lupa de la Justicia .

Según confirmó, ambos ya están formalmente imputados, pero no se les tomó declaración ya que “son los principales sospechosos y esto podría provocarnos una nulidad a futuro si los entrevistamos como testigos”. El fiscal adelantó que en caso de detectarse un intento de fuga, se solicitará la detención preventiva de ambos.

“Resta determinar el origen de las lesiones”, detalló Olazábal, en diálogo con TN. Aún se aguardan los resultados de la autopsia al cuerpo de Ángel para determinar las causas de muerte.

“Yo no maté a mi hijo. Es más, lo protegí y lo busqué”, aseguró Mariela Altamirano, madre del nene, en una entrevista con el medio local ADN Sur. También sostuvo que sufrió violencia por parte del padre biológico de Ángel durante el embarazo y sus primeros meses de vida. “Abusó de mi ignorancia y me echó a la calle”, expresó.

mama de angel comodoro rivadavia

La mamá del niño dio su versión de lo que ocurrió el domingo pasado, día en el que la criatura falleció: “Dormía por lo menos desde las 11 de la noche, de largo, y no se levantaba al baño. Entonces lo hicimos levantarlo y vimos que ya se había hecho pis. Entonces le dije a mi marido, como la camita de él estaba mojada, que lo bajara y lo acostara conmigo”, detalló.

La mujer aseguró que “sintió roncar” a su hijo, pero que poco después, lo revisó y se dio cuenta de que no respiraba. “Entonces yo empiezo a hacerle RCP y llamo a la ambulancia enseguida”, indicó. Una vez en el hospital, los médicos se dieron cuenta de que Ángel estaba en estado crítico y que le faltaba oxígeno.

Con respecto a las lesiones en la cabeza que arrojaron los primeros peritajes, la madre del nene negó haberlo golpeado y realizó una fuerte acusación: “Yo también quiero saber qué pasó, porque nosotros no le pegamos al nene. Nosotros no le hicimos nada. ¿Para qué lo voy a recuperar? ¿Para maltratarlo y pegarle? No. Si lo estoy sacando de personas que son alcohólicas y drogadictas para que esté conmigo“.

Qué dijo la mujer acerca del padre de Ángel

Por otro lado, la mujer habló sobre la relación que tuvo con el padre del niño. Explicó que se conocieron en el 2020 y que comenzaron a tener un vínculo estable, hasta que comenzó a sufrir violencia por parte de él.

“Ya en todo el embarazo sufría violencia. A los seis meses de que nació, él ya empezaba a tomar, se dedicaba a las drogas, al alcohol, se iba de fiesta, volvía después de dos o tres días, nos hacía pasar necesidades. Yo le dije que me quería separar porque ya no aguantaba más la situación”, aseguró.

Ángel muerte Comodoro Rivadavia El papá de Ángel pidió justicia por su hijo. Captura de video

"Me atacaba a mí con un cuchillo, decía que si yo lo dejaba, él se iba a matar", amplió Mariela. "Yo nunca tuve intenciones de irme a Córdoba, me fui por las circunstancias, porque me sacó a mi hijo y me echó a mí de la casa”, señaló.

La mujer contó que, después de volver de Córdoba, volvió a contactar al padre del chico con la intención de verlo. Inició acciones legales para recuperar la guarda y, en ese proceso, indicó que se enteró de denuncias contra su expareja: “Yo estaba pasando cuota alimentaria por Ángel. No es que ellos me pedían a mí o que yo le pedí a ellos plata, ellos me enviaron una carta de embargo y me empezaron a sacar del sueldo”, detalló.

Por último, Mariela dijo que no asistió al velorio de su hijo, que se llevó a cabo este jueves, por temor. “Me están amenazando a mí y a mi familia, que nos van a ir a prender fuego la casa. Yo tengo una bebé de seis meses, tengo que resguardar el bienestar de mi hija, primero y principal. Primero está mi hija”, declaró.