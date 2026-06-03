Retiraron un colchón y bolsas de la casa de Claudio Barrelier durante un nuevo allanamiento

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Secuestran un colchón y bolsas en la casa de Barrelier

La investigación por el femicidio de Agostina Vega avanzó este miércoles con un nuevo allanamiento en la vivienda de barrio Cofico donde la adolescente de 14 años fue asesinada. Por orden del fiscal Raúl Garzón, peritos trabajaron durante varias horas en el domicilio de Claudio Barrelier, el único detenido e imputado, con el objetivo de reconstruir lo ocurrido y determinar si existieron otras personas involucradas en el hecho.

El operativo concluyó cerca de las 20 y estuvo orientado a profundizar la reconstrucción de lo ocurrido dentro de la casa. Por orden del fiscal Raúl Garzón, peritos y especialistas trabajaron durante varias horas en el inmueble ubicado sobre calle Juan del Campillo al 800. Uno de los objetivos principales fue determinar si otras personas que se encontraban en la vivienda pudieron haber escuchado o advertido movimientos relacionados con el crimen.

Para ello se realizaron pruebas acústicas en distintos sectores de la casa y se analizó el espesor de las paredes y el nivel de aislamiento entre los ambientes. Los investigadores intentan establecer si Barrelier actuó solo o si existieron otras personas que pudieron tener algún grado de participación o conocimiento de lo ocurrido.

Durante el procedimiento también se efectuaron tareas periciales en el baño de la vivienda con el fin de detectar posibles rastros biológicos o material genético que pueda aportar nuevos elementos a la causa.

Uno de los movimientos que más llamó la atención se produjo durante la tarde, cuando una camioneta del Ministerio Público Fiscal retiró del domicilio varias bolsas y un colchón que serán sometidos a estudios complementarios en laboratorios especializados.

La hipótesis de una posible participación de terceros cobró fuerza en los últimos días. En ese contexto, trascendió que familiares de Agostina aportaron a la investigación datos que indicarían que al menos dos personas habrían ingresado a la vivienda después de que la adolescente entrara junto a Barrelier.

Los resultados de las nuevas pericias serán clave para definir si la Fiscalía avanza con nuevas imputaciones o amplía la línea investigativa sobre eventuales cómplices.

En paralelo, la Justicia realizó otro allanamiento en un lavadero de barrio Los Pinos donde estuvo el Ford Ka utilizado por Barrelier para trasladar el cuerpo de la adolescente hasta un descampado de barrio Ampliación Ferreyra. En ese lugar fueron hallados los restos de Agostina, en un caso que generó conmoción en Córdoba y repercusión en todo el país.