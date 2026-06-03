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Se realizó un nuevo allanamiento en la casa de Claudio Barrelier en barrio Cofico. Foto: El Doce
Agostina Vega tenía 14 años.
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Retiraron un colchón y bolsas de la casa de Claudio Barrelier durante un nuevo allanamiento

Tras confirmarse la muerte de Agostina Vega por asfixia y abuso sexual, el único detenido, Claudio Barrelier, es investigado por el femicidio. Cómo sigue la investigación.

MDZ Policiales

El femicidio de Agostina Vega conmociona al país. La adolescente de 14 años fue vista por última vez el 23 de mayo en el barrio de Cofico, Córdoba Capital. Tras una semana de intensa búsqueda, debido a la mediatización de su desaparición, el sábado 30 de mayo, hallaron los restos de su cuerpo en un descampado ubicado cerca del barrio Ampliación Ferreyra.

Por el hecho, se encuentra detenido Claudio Barrelier, de 33 años, el único sospechoso. Barrelier fue pareja de Melisa Heredia, madre de la víctima. A medida que avanzaba la investigación, la Fiscalía de Instrucción Distrito 4 Turno 3 de la ciudad de Córdoba -a cargo de los fiscales Iván Rodríguez y Raúl Garzón- determinó que el detenido había estado en la zona donde apareció el cuerpo de la víctima, el lunes 25 de mayo.

Barrelier fue imputado por homicidio agravado por violencia de género (femicidio) tras confirmarse en la autopsia que la adolescente murió por asfixia mecánica y, previamente, fue víctima de abuso sexual.

Claudio Gabriel Barrelier desaparición Agostina Córdoba
Claudio Barrelier es el único detenido e imputado por el crimen de Agostina Vega.

Claudio Barrelier es el único detenido e imputado por el crimen de Agostina Vega.

El caso generó un cuestionamiento a la actuación de la justicia provincial. El padre de la víctima, Gabriel Vega, durante una conferencia de prensa, criticó al fiscal Iván Rodríguez, quien había liberado al imputado en 2025. Además, aseguró que Barrelier "no actuó solo", lo que indica que las investigaciones continúan para determinar la participación de otras personas en el crimen.

Minuto a minuto de la investigación del femicidio de Agostina Vega

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La Fiscalía decretó secreto de sumario por 10 días

El Ministerio Público Fiscal de Córdoba informó este miércoles que la Fiscalía de Instrucción 13 (Distrito 3 Turno 7) de la ciudad de Córdoba a cargo de Raúl Garzón, que investiga el femicidio de Agostina Vega, dispuso decretar el secreto de sumario por el término de 10 días.

Según el comunicado que se conoció en horas de la noche, las nuevas medidas de investigación ordenadas se encuentran en ejecución dentro del proceso. Asimismo, se comunicó que dicha fiscalía requirió la acumulación de la causa por "Privación Ilegítima de la Libertad2 contra el único imputado de la causa, Claudio Barrelier, que data del año 2025.

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Secuestran un colchón y bolsas en la casa de Barrelier

La investigación por el femicidio de Agostina Vega avanzó este miércoles con un nuevo allanamiento en la vivienda de barrio Cofico donde la adolescente de 14 años fue asesinada. Por orden del fiscal Raúl Garzón, peritos trabajaron durante varias horas en el domicilio de Claudio Barrelier, el único detenido e imputado, con el objetivo de reconstruir lo ocurrido y determinar si existieron otras personas involucradas en el hecho.

El operativo concluyó cerca de las 20 y estuvo orientado a profundizar la reconstrucción de lo ocurrido dentro de la casa. Por orden del fiscal Raúl Garzón, peritos y especialistas trabajaron durante varias horas en el inmueble ubicado sobre calle Juan del Campillo al 800. Uno de los objetivos principales fue determinar si otras personas que se encontraban en la vivienda pudieron haber escuchado o advertido movimientos relacionados con el crimen.

Para ello se realizaron pruebas acústicas en distintos sectores de la casa y se analizó el espesor de las paredes y el nivel de aislamiento entre los ambientes. Los investigadores intentan establecer si Barrelier actuó solo o si existieron otras personas que pudieron tener algún grado de participación o conocimiento de lo ocurrido.

Durante el procedimiento también se efectuaron tareas periciales en el baño de la vivienda con el fin de detectar posibles rastros biológicos o material genético que pueda aportar nuevos elementos a la causa.

Uno de los movimientos que más llamó la atención se produjo durante la tarde, cuando una camioneta del Ministerio Público Fiscal retiró del domicilio varias bolsas y un colchón que serán sometidos a estudios complementarios en laboratorios especializados.

La hipótesis de una posible participación de terceros cobró fuerza en los últimos días. En ese contexto, trascendió que familiares de Agostina aportaron a la investigación datos que indicarían que al menos dos personas habrían ingresado a la vivienda después de que la adolescente entrara junto a Barrelier.

Los resultados de las nuevas pericias serán clave para definir si la Fiscalía avanza con nuevas imputaciones o amplía la línea investigativa sobre eventuales cómplices.

En paralelo, la Justicia realizó otro allanamiento en un lavadero de barrio Los Pinos donde estuvo el Ford Ka utilizado por Barrelier para trasladar el cuerpo de la adolescente hasta un descampado de barrio Ampliación Ferreyra. En ese lugar fueron hallados los restos de Agostina, en un caso que generó conmoción en Córdoba y repercusión en todo el país.

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Qué es el "Wachitas Bar": entre la escena del rock y la investigación por el femicidio de Agostina Vega

El establecimiento nocturno conocido como "Wachitas Bar", ubicado en la ciudad de Córdoba y vinculado tradicionalmente al ambiente del rock local, se encuentra actualmente clausurado debido a su conexión con la investigación del femicidio de la menor Agostina Vega.

El vínculo principal con el caso surge a través de Soledad Andreani, quien se presentaba públicamente como productora de eventos de dicho recinto y es la propietaria del automóvil Ford Ka que, según la fiscalía, fue utilizado por el principal sospechoso, Claudio Barrelier, para trasladar los restos de la víctima hacia un descampado. Seguí leyendo.

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Instituto de Córdoba echó a Claudio Barrelier como socio

Instituto de Córdoba informó la expulsión de Claudio Barrelier como socio tras la imputación que pesa sobre él por el crimen de Agostina Vega. El club, además, aclaró que el detenido nunca desempeñó funciones dentro de la institución ni actividades representativas. Seguí leyendo.

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Nuevo allanamiento en la casa de Barrelier tras la denuncia de abuso

Este miércoles se efectuaron nuevos allanamientos en la casa de Claudio Barrelier.

Efectivos de la policía se presentaron en el inmueble ubicado en el barrio de Cofico. Estos trabajos se hacen horas después de que se diera a conocer la denuncia de una mujer, presuntamente abusada en manada en esta misma casa. Caso que también involucra directamente a Barrelier. Seguí leyendo.

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El conflicto familiar por el velorio de Agostina

Este miércoles, la Justicia entregará el cuerpo de Agostina para el inicio de su funeral, un momento que ha reactivado las tensiones familiares. Mientras el padre de la menor opta por una ceremonia íntima, el entorno materno insiste en un velatorio abierto para que vecinos y amigos puedan despedirla.

A esta disputa se suma el malestar de Franco, tío de la víctima, quien criticó a través de WhatsApp que el velorio coincida con la marcha de Ni Una Menos. "Es todo un circo. Si la gente no nos ve en la marcha es porque están haciendo lo imposible para que no estemos. Nosotros queríamos participar para seguir exigiendo justicia, pero, bueno", manifestó.

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Quién es la expareja de Claudio Barrelier que es acusada de cómplice por la familia de Agostina Vega

Durante los primeros días de investigación por el caso de Agostina Vega, el auto donde se cree que Claudio Barrelier trasladó los restos de la víctima hacia un descampado, comenzó a tomar relevancia para los fiscales y con ello, su dueña. Se trata de Soledad Andreani, quien habría sido pareja del detenido y fue acusada por parte de la familia de la menor asesinada como cómplice del presunto femicida.

Concretamente, la mujer se vio implicada en el caso por prestarle a Barrelier el Ford Ka con el que el fiscal Raúl Garzón asegura que se transportaron los restos de la menor asesinada hasta el descampado donde se dio el macabro hallazgo de su cadáver. Seguí leyendo.

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Ni Una Menos exige justicia por Agostina Vega

La repercusión social del caso derivó en la organización de marchas en todo el país bajo el marco de Ni Una Menos. A once años de la primera marcha de Ni Una Menos, este miércoles 3 de junio a las 17 horas, el colectivo convocó a una nueva movilización frente al Congreso Nacional.

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