La madrastra de Ángel denunció un presunto antecedente y alertó por otro hijo de la madre: "Va a ser la próxima"

En medio de la conmoción por la muerte del nene de 4 años en Comodoro Rivadavia, la madrastra volvió a apuntar contra la madre de Ángel.

El caso de la muerte de Ángel, un nene de 4 años que falleció en Comodoro Rivadavia tras sufrir una descompensación, generó conmoción en la ciudad. A partir de las denuncias de la familia paterna y de Lorena, la madrastra del pequeño, se conocieron los detalles de la autopsia, y la mujer volvió a apuntar contra la madre biológica.

Más allá de los dichos que ya había realizado tras conocerse el hecho, donde señaló un posible maltrato por parte de la madre del nene y cuestionó a la Justicia por haberle otorgado la custodia, Lorena ahora mencionó un presunto antecedente similar con otro hijo de la mujer y expresó su preocupación por otro hijo que también estaría bajo su cuidado.

El presunto antecedente de la madre del nene En una entrevista con el medio local ADN Sur, Lorena volvió a apuntar contra la madre y aseguró que existe un antecedente previo, similar al de Ángel: “Esta mujer ya tiene un hijo que se lo sacó el padre en Misiones, hoy tiene 7 años, y ella en Protección dijo que se lo sacaron; siempre se presenta como la víctima y todos le creen”, sostuvo.

En ese sentido, también cuestionó que la acusada no haya sido detenida: “No está detenida porque es mujer. Por eso no está detenida, porque el nene se lo dieron por ser mujer. Hoy en día la Justicia le da la razón a la mujer; si hubiera sido al revés, el padre ya estaría detenido”, denunció.