La inesperada declaración de Ángel ante un juez que contradice a la familia paterna: "No quiero verlo"

Dos meses antes de su muerte, el nene de 4 años declaró ante un juez, quien finalmente determinó que la tenencia quedara a cargo de su madre biológica.

La revelación de la declaración de Ángel ante un juez suma un nuevo giro inesperado a la causa.

A medida que avanza la investigación tras conocerse el caso de la muerte de Ángel, el nene de 4 años de Comodoro Rivadavia que falleció a raíz de un paro cardiorrespiratorio, la familia paterna apuntó contra la madre biológica. En este contexto, se dio a conocer una audiencia clave que determinó que finalmente ella quedara a cargo del menor.

La información fue difundida por el medio local ADN Sur. El acta judicial, fechada el 9 de febrero de 2026, es decir, dos meses antes de su muerte, muestra que el niño declaró ante un juez y expresó su deseo de continuar viviendo con su madre a pesar de los dichos de su familia paterna.

La declaración de Ángel ante un juez Durante la audiencia, Ángel habría manifestado al juez que “vive con su ‘mami’ y le gustaría seguir viviendo allí”. Ese mismo día, y tras incorporarse antecedentes de violencia atribuidos a Luis, su padre, se determinó que el niño quedara bajo el cuidado de Mariela, su madre biológica. Asimismo, el documento judicial remarca que, ante la situación con su papá, el menor afirmó que “no quería verlo”.

Este hallazgo vuelve a dar un giro inesperado en la causa, especialmente a la luz de los antecedentes de violencia de Luis. Por su parte, la familia paterna había acusado a Mariela de violencia familiar, acusación frente a la cual ella se defendió hace algunos días afirmando: “Yo no maté a mi hijo”.

A su vez, la familia materna había denunciado el pasado violento del padre, quien estuvo preso en 2024, situación que habría influido en la decisión de que el niño quedara bajo el cuidado de su madre el 4 de noviembre de 2025 por disposición de la Justicia.