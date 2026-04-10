"La están destrozando": el descargo de la familia de "Tati" Leclercq tras su imputación

La familia de la imputada por la muerte de Alejandro Zalazar habló por primera vez mientras la investigación suma elementos que la comprometen.

La semana pasada se desató un escándalo debido a la muerte de Alejandro Zalazar, anestesista del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. El caso sacó a la luz el robo y consumo de drogas hospitalarias. En las últimas horas, rompió el silencio la familia de una de las imputadas. Esta semana, Chantal “Tati” Leclercq, residente del Hospital Rivadavia, fue imputada por la Justicia en la causa que investiga la muerte de este hombre, que falleció producto de una sobredosis de propofol, droga que luego se comprobó que pertenecía al Hospital Italiano.

Cabe destacar que “Tati” tiene vínculo cercano con Delfina Lanusse, imputada por administración fraudulenta de medicamentos en la investigación que indaga sobre la sustracción y presunto consumo de propofol y fentanilo que salieron de manera irregular del Hospital Italiano.

Qué dijo la familia de Leclercq En diálogo con SMNoticias, los allegados de la residente manifestaron: “Los medios y las redes la están destrozando”. Y sentenciaron: “Ella está envuelta en este problema y está superada. Es muy joven y no está preparada”.

Los allanamientos a la imputada Los allanamientos se llevaron a cabo en una propiedad del country Santa Bárbara y en un departamento situado sobre la avenida Santa Fe al 5300, en el marco del expediente que tramita como averiguación de muerte dudosa por el fallecimiento de Zalazar.

Así allanaron a Tati Leclercq Fuentes cercanas al caso le confirmaron a MDZ que durante los procedimientos se secuestraron un celular y una tablet. Sin embargo, en ninguno de los domicilios encontraron ampollas de propofol o fentanilo.