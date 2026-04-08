Caso propofol: qué encontraron en los allanamientos a "Tati" Leclercq

La semana pasada se desató un escándalo debido a la muerte de Alejandro Zalazar , anestesiólogo de guardia del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. El caso sacó a la luz el robo y consumo de drogas hospitalarias. En las últimas horas, se llevaron a cabo dos allanamientos clave.

Los procedimientos se llevaron a cabo en una propiedad del country Santa Bárbara y en departamento situado sobre la avenida Santa Fe al 5300, en el marco del expediente que tramita como averiguación de muerte dudosa por el fallecimiento de Zalazar.

Los dos allanamientos se realizaron en domicilios vinculados a Chantal “Tati” Leclercq, una de las residentes mencionadas en la investigación y que tiene vínculo con Delfina Lanusse, imputada por administración fraudulenta de medicamentos en la investigación que indaga sobre la sustracción y presunto consumo de propofol y fentanilo que salieron de manera irregular del Hospital Italiano.

Fuentes cercanas al caso le confirmaron a MDZ que durante los procedimientos se secuestraron un celular y una tablet. Sin embargo, en ninguno de los domicilios encontraron ampollas de propofol o fentanilo.

La joven confirmó que utilizó y robó para consumo propofol del Hospital Rivadavia . Además aseguró que conocía a Lanusse y que consumían juntas.

La Asociación de Anestesia fue la encargada de brindar el testimonio de Leclercq al Ministerio Público Fiscal, el cual derivó de una reunión con la residente de tercer año y las autoridades del Rivadavia a principios de marzo.

propofol Lanusse Leclercq MDZ

En ese encuentro, la residente de anestesiología habló a su vez de su historial de consumo de drogas, entre las que se encontraban las de uso recreativo (previo a su ingreso a la residencia) y las sustancias de uso cotidiano del ámbito quirúrgico, como propofol, ketamina, fentanilo y midazolam.

De acuerdo con su testimonio, estos últimos fármacos los obtuvo del hospital Rivadavia, sin embargo aclaró que su consumo fue fuera del ámbito institucional. La situación podría configurar un delito, ya que se trataría del uso de fármacos pertenecientes a una institución pública para consumo privado. Por ese motivo, desde la asociación decidieron elevar el testimonio a la Justicia.

Su vínculo con Zalazar

En su declaración, la médica admitió haber consumido propofol en una única ocasión junto al anestesiólogo Zalazar, quien falleció recientemente. Según explicó, mantenían una relación de amistad debido a que ambos habían realizado la residencia en el Hospital Rivadavia.

También señaló que tenía un vínculo cercano con Lanusse. En ese contexto, reconoció haber participado en encuentros donde se consumían sustancias de uso quirúrgico y drogas recreativas. No obstante, aclaró que Lanusse y Zalazar no habrían coincidido en esas reuniones.

FotoJet - 2026-03-31T192615.119 Alejandro Zalazar, el anestesiólogo que fue encontrado muerto en su departamento.

Hacia el final de su testimonio, Leclercq sostuvo que no consume drogas provenientes del quirófano desde septiembre de 2025. Además, indicó que la última vez que utilizó sustancias recreativas (como cocaína y micropunto) fue en enero de 2026, durante un viaje a Colombia junto a Lanusse.

Desde la Asociación de Anestesia señalaron que se le recomendó tomar licencia laboral e iniciar un tratamiento dentro de un dispositivo de salud mental especializado en consumo problemático de sustancias.