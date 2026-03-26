La desesperada reacción de Agostina Páez ante el revés judicial que retrasa su liberación en Brasil

Agostina Páez expresó su angustia tras un nuevo revés judicial en Río de Janeiro que posterga su liberación y retorno al país.

La situación de Agostina Páez sumó un nuevo capítulo de incertidumbre este jueves, después de que la Justicia de Brasil decidiera postergar una definición sobre su causa por racismo. La medida impacta directamente en su posibilidad de recuperar la libertad y poder volver finalmente a la Argentina.

“Estoy desesperada, desbordada, sufriendo un montón”, expresó la abogada argentina en declaraciones a LN+ mientras se dirigía junto a su defensa a los tribunales de Río de Janeiro. Allí presentó un recurso de Hábeas Corpus con el objetivo de acelerar su liberación. “La libertad es una garantía fundamental prevista en la Constitución”, sostuvo la representante legal, al justificar la estrategia adoptada.

La razón que postergó su regreso a Argentina El caso parecía haberse encaminado hacia una resolución favorable tras la audiencia realizada el martes. En esa instancia, Páez reconoció haber cometido un delito, pidió disculpas y buscó avanzar hacia un acuerdo que le permitiera cerrar el proceso judicial.

Sin embargo, la situación cambió de forma abrupta al día siguiente. La fiscalía intervino con un nuevo planteo luego de que trascendiera públicamente el monto que la acusada debería pagar como compensación a las víctimas, unos 150.000 dólares. Ante esta situación, el juez decidió suspender la definición hasta evaluar todos los aspectos en conjunto.