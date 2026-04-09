Inesperado giro en el caso Ángel: el dato clave que pone en duda las acusaciones

El caso de Ángel , el nene de cuatro años que murió tras ser trasladado al hospital por un paro cardiorrespiratorio en Comodoro Rivadavia , sufrió un inesperado giro en las últimas horas.

De acuerdo al expediente, el único de los adultos involucrados que registraba antecedentes por violencia era el padre biológico. Este dato, que forma parte de la documentación que analizó la Justicia al momento de resolver la tenencia del menor, vuelve ahora a cobrar relevancia en medio de una causa atravesada por acusaciones cruzadas.

De acuerdo a lo que surge del expediente, la situación de Ángel estaba atravesada por un conflicto previo entre sus padres, con denuncias y tensiones que venían escalando desde hacía tiempo.

Según le confirmaron fuentes judiciales a ADNSUR, el padre biológico del niño era quien tenía antecedentes vinculados a episodios de violencia. Ese elemento fue considerado dentro del proceso que derivó en la restitución del menor a su madre, en una causa donde se evaluaban las condiciones de ambos entornos familiares.

La decisión de que Ángel regresara con su madre se dio a comienzos de 2025, luego de que ella volviera a la provincia y solicitara recuperar la tenencia.

En ese marco, la Justicia avanzó con la restitución del niño tras analizar el expediente y las condiciones de cada parte. La resolución se tomó en medio de denuncias cruzadas y con intervención de organismos judiciales y de protección.

En ese momento, el fallo buscaba garantizar el vínculo materno. Sin embargo, tras la muerte del menor, esa decisión quedó bajo revisión.

Un dato que reconfigura el caso

El hecho de que el único adulto con antecedentes de violencia fuera el padre introduce un elemento que modifica la lectura inicial del caso.

Hasta ahora, gran parte de las acusaciones apuntaban hacia el entorno materno, especialmente tras las declaraciones de la madrastra del niño. En diálogo con la prensa, Lorena Andrade denunció que, al momento de la restitución, el menor evidenciaba temor hacia el entorno al que debía regresar. “Ángel demostró que les tenía miedo”, afirmó, y apuntó directamente contra la pareja de la madre del nene.

Ángel Comodoro Rivadavia muerte Lorena Andrade, madrastra de Ángel. Captura de video

“El que cuidaba a Ángel, y no lo cuidaba en realidad, era la pareja de la madre porque ella se iba a trabajar. Seguramente era él quien lo maltrataba”, explicó. Y sentenció: “El nene salió muerto de esa casa”.

Ahora, con este nuevo dato, la investigación avanza para esclarecer qué fue realmente lo que ocurrió y quién o quiénes fueron los responsables de la muerte de Ángel. En las próximas semanas, se aguardan los resultados de la autopsia al cuerpo del menor.