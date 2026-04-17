Caso Ángel: a dónde fueron trasladados los detenidos por la muerte del nene en Comodoro Rivadavia

La madre y el padrastro del niño quedaron detenidos con prisión preventiva, mientras convocan a una vigilia en el Obelisco para pedir justicia.

El padrastro y la madre de Ángel fueron imputados este martes.

El país continúa conmocionado por la muerte de Ángel, el nene de cuatro años que falleció en Comodoro Rivadavia. Esta semana, la Justicia imputó por “homicidio agravado por el vínculo” a la mamá y al padrastro del nene, y les dictó seis meses de prisión preventiva.

Dónde están detenidos Mariela Altamirano fue derivada al pabellón de mujeres del Instituto Penitenciario Provincial (IPP) de Trelew, mientras que Michel González se quedó en la ciudad de Comodoro Rivadavia, en la Alcaidía Policial.

En cuanto al bebé de la pareja, este se encuentra bajo el cuidado de un familiar cercano.

Vigilia por Ángel Este viernes a las 17 se llevará a cabo en el Obelisco de la Ciudad de Buenos Aires una vigilia bajo el lema “Justicia por Ángel”.

La convocatoria fue impulsada por Roberto Castillo, abogado del padre del menor, quien cuestionó el accionar judicial en el caso. “Lo mataron con decisiones judiciales”, dice el flyer, en referencia a la restitución del niño a su madre biológica en el marco de un proceso de revinculación dispuesto por el Equipo Interdisciplinario de Chubut.