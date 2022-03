Acusan a dos profesores de violar a una nena de 13: los chats del horror

"¿Sabes qué imagen me quedó en la cabeza? El dia q te conocí.. vestidito negro a rallitas y la mano vendada... (íconos de caritas salivando). No creo que banques ver la foto como volví". Así, iniciaban los chats que Omar G., uno de los entrenadores de fútbol de las inferiores de Argentino de Quilmes, le enviaba a una niña de 13 años. Tanto ese hombre como Diego, el otro profesor, ya estaban imputados por grooming, pero ahora se investiga si, además abusaron de una de sus alumnas.

La conversación del 15 de febrero es terrible. Omar G, de 53 años, habla con una de sus alumnas, de 13 años de edad, a las 2 de la mañana. "Estás más buena que comer dulce de leche con la mano", le dice. La niña solo le responde con un "jaja" porque la situación la ponía incómoda.

Algunos días más tarde, la niña le dijo a sus padres lo que sucedía. "Me manda mensajes feos", les dijo. Rápidamente, la madre le tomó el celular, revisó el historial y comenzó a llorar: había mensajes subidos de tono, insinuaciones y acoso constante. Además habían fotos de los genitales del profesor.

Así eran los mensajes que les enviaban.

Su denuncia destapó más casos. Al menos, unas diez niñas afirmaron sufrir la misma situación tanto de parte de Omar G. como de su hijo Diego, quien se desempeña como su asistente técnico.

El fiscal Daniel Ichazo, de la UFI de Berazategui, decidió imputarlos por el delito de grooming (el acoso digital hacia menores de edad, realizada por un mayor de 18 años), que tiene una pena de hasta 4 años de prisión. Sin embargo, este martes por la tarde, una madre denunció otro hecho aberrante: además de ser acosada, su hija de 13 años contó que fue abusada sexualmente luego de un entrenamiento.

Los chats del horror

Infobae accedió a algunas capturas de pantalla de los chats que los hombres enviaban a una de las niñas. En ellos es posible ver el horror al que eran expuestas las menores de edad. En tanto, la Justicia sospecha que tanto padre como hijo tenían un grupo de WhatsApp en el cual compartían fotos de las niñas entrenando o viralizaban algunas que las nenas les pasaban, luego de la insistencia.

"¿Sabes q imagen me quedó en la cabeza? Ese vestidito q fuiste a la cancha. Tengo una duda de ese día", le escribió a una de ellas. La niña respondió "q duda" y el hombre rápidamente le dijo: "Tenias cola less???? Si?????".