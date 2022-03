Un profesor les pedía "algo a cambio" a sus alumnas para aprobarlas

Alumnos, exalumnos y familiares de víctimas participaron en una protesta para pedir que se destituya a un docente que tiene más de 20 denuncias por abuso sexual. El hombre les pedía "algo a cambio" para aprobarlas.

El hecho se produjo en la Escuela Secundaria N°10 Martín Fierro, de Loma Hermosa, provincia de Buenos Aires. Según el relato de las familias, el último hecho se produjo la semana pasada cuando el profesor les pidió un favor para aprobarlas.

"Si las chicas no se lo daban, se empeñaba contra ellas", expresó una exalumna de esa escuela a Crónica HD. Y agregó: "Una chica de cuarto años nos contó que le dijo que se tenía que arrodillar para aprobar la materia".

La joven relató el calvario que vivían para lograr aprobar la materia. "Se les acercaba, las apoyaba, les decía que eran sus alumnas favoritas. Comentaba cosas de sus cuerpos, de sus lolas, de la panza o de la cola".

El profesor abusador se desempeña como docente de Química y, además de trabajar en la escuela Martín Fierro, tiene cargos en otras instituciones. "Hay bastantes chicas que tienen problemas psicológicos a raíz de todo lo que este profesor les causó", dijo la amiga de una de las víctimas.

"Si mi amiga no se avivaba podría haber terminado en algo peor. Él trabaja acá desde el 2008 y esto viene desde hace varios años en varias escuelas, como en la de Villa Bosch", detalló la joven.

En concreto, el grupo de familiares, amigos y exalumnos comenzó a quejarse con las autoridades escolares desde hace años, pero "no tomaron cartas en el asunto". Los mismos remarcaron que los chicos fueron a hablar con los directivos "varias veces", pero todo fue cubierto por los preceptores, profesores y la directora.

"A mi amiga de 15 años se la quiso llevar al fondo de un salón a mostrarle algo. Por suerte mi amiga se avivó y le dijo que no", contó una de las chicas que estuvo en la manifestación.

En tanto, una víctima decidió manifestarse en la puerta de la escuela y dijo que tenía "audios, pruebas de que él amenazó y acosó. "Empieza diciéndote que sos su alumna favorita, que estudiás bien, que tenés la carpeta ordenada. A veces te pide quedarte dentro del aula y te empieza a decir que sos linda, empieza a mirar nuestro cuerpo de arriba abajo, nos dice que tenemos linda cintura o pechos".

La joven remarcó que ella fue una de las que no aprobó Química. "El profesor me hizo rendir una vez y no la pude aprobar porque me dijo que estaba mal y tenía que volver en diciembre".