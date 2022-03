Videos: así reaccionaron los vecinos ante la violación en manada

Este lunes por la tarde, un terrible hecho generó bronca vecinal. La violación en manada de una joven de 20 años y la reacción tardía de la Policía inició una serie de gritos que quedaron filmados por testigos. Además, grabaron los rostros de los detenidos por el abuso sexual.

El brutal acto se produjo en Palermo, Buenos Aires, y seis jóvenes fueron acusados de violar en manada a una joven dentro de un auto. La víctima fue rescatada desvanecida y en el vehículo se encontró droga.

La dueña de una panadería ubicada en calle Serrano al 1.300 advirtió lo que sucedía y se comunicó con la Comisaría Vecinal 14A. La mujer declaró que había visto a los acusados un rato antes en las inmediaciones, tomando bebidas alcohólicas y fumando. Minutos más tarde observó movimientos extraños en un Volkswagen Gol blanco y a dos sujetos parados afuera.

La joven de 20 años estaba casi inconsciente en el interior del rodado, con cuatro hombres rodeándola. Al lado del auto estaban otros sospechosos haciendo de "campana", explicaron las fuentes.

“El que me avisa que al parecer estaban violando a una chica fue mi marido y veo que había varios en el auto y la chica estaba claramente bajo los efectos de algún tipo de droga. Estaba totalmente ida porque se notaba que no tenía fuerza ni para tirarle manotazos a estos muchachos”, dijo la dueña de la panadería a Crónica TV.

Ante la demora policial, algunos vecinos se acercaron al vehículo y, al constatar la situación, comenzaron a golpear a los abusadores con lo que tenían en las manos. Luego, empezaron un enfrentamiento a piñas.

El número de vecinos que comenzó a acercarse fue mayor y trataron de que los sujetos no escaparan. De esta manera, cuando los efectivos policiales arribaron al lugar, el enojo vecinal era grande.

Una vez que los uniformados sacaron a la chica del vehículo, ella relató que la obligaron a subir y que la abusaron sexualmente. Los presuntos autores de la violación, seis jóvenes de entre 20 y 24 años, quedaron detenidos.

“Me apretó la mano fuerte y me dijo ‘gracias por salvarme’ y me dijo ‘no sé como terminé ahí, me estaban violando, me estaban violando. No sé como terminé en ese auto porque yo soy de Tigre’ me decía la chica”, le dijo la joven a la mujer panadera.

Asimismo, dentro del Volkswagen se hallaron cuatro envoltorios con picadura de marihuana (11,8 gramos), una pastilla de LCD y siete celulares. Todos los elementos fueron secuestrados.

Por su parte, los rostros de los abusadores fueron otros de los videos que se viralizaron rápidamente por redes sociales. Algunos testigos decidieron filmar los rostros, para que la gente los reconociera.