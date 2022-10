Robos en la UNCuyo: durante la última semana desaparecieron 5 vehículos

Los relatos de inseguridad están instalados en Mendoza, pero ahora llegaron hasta la Universidad Nacional de Cuyo. Con el robo de una moto durante el miércoles por la tarde, policías del campus afirmaron a MDZ que durante la última semana hubo cinco casos similares. El recorte en el presupuesto universitario estaría vinculado a esos episodios.

El último de los hechos se produjo el miércoles por la tarde en el estacionamiento de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Cerca de las 18, denunciaron el robo de una moto Honda Tornado 250. "Nos robaron la moto en la puerta de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Por favor compartir", expresaron los dueños a través de las redes sociales junto a la foto del rodado.

Una de las imágenes compartidas.

Si bien existen garitas de seguridad en los estacionamientos, la realidad es que no hay personal que pueda mantenerse en el lugar. A eso se suma la falta de cámaras para observar el movimiento en la zona. En ese complejo contexto, policías abocados al cuidado de la Universidad afirmaron que el robo de la moto no era el primer caso.

"En la última semana se robaron tres bicis, una moto y un auto", detallaron.

Según su relato, esos robos se habrían producido entre las facultades de Ciencias Políticas y Sociales y Ciencias Económicas. Además, agregaron que "por el estacionamiento de Filosofía y Letras" también son frecuentes.

De la misma manera, una estudiante de la Facultad de Ciencias Políticas explicó a este diario que hace tan solo algunas semanas vivió dos angustiantes episodios cuando le intentaron robar su auto con un inhibidor de alarma en los estacionamientos. "Siempre lo dejo en Ciencias Políticas pero ese día lo estacioné en Filosofía y Letras. Revisé que estuviera todo cerrado y me fui a cursar, pero cuando volví tenía todas las cerraduras forzadas", explicó Constanza.

Y agregó: "Hace un mes me pasó con el auto de mi mamá que tiene cierre automático. Me bajé, apreté el botón para cerrar e hizo un ruido raro. Lo volví a apretar pero pasaba lo mismo y me quedé un rato. A los días lo llevamos a arreglar y nos dijeron que no había ninguna falla, que lo más probable es que intentaron robarme con un inhibidor de alarma".

Al consultar por la falta de cámaras y personal de seguridad en los estacionamientos, fuentes de la Universidad Nacional de Cuyo indicaron en off que los hechos tienen relación con los recortes presupuestarios que atraviesa la casa de altos estudios y que repercuten no solo en los salarios de docentes y personal de apoyo académico y no académico, sino también en la seguridad.

En este sentido, pese a que cada unidad académica posee empleados de seguridad privada, los mismos trabajan cuidando el interior de los edificios y la seguridad de los estudiantes que asisten a diario a tomar clases. En tanto, las cámaras también cumplen la misma función.

Finalmente, la seguridad en las paradas de colectivos también preocupa. Con un móvil policial disponible para cuidar todo el predio y poco personal se intenta que durante los horarios nocturnos los jóvenes esperen su micro agrupados en algunas paradas como Medicina, Derecho y Deportes.

"A mí nunca me pasó nada y me he quedado hasta las 21 esperando el micro, pero a compañeros que están en la fotocopiadora les robaron hace algunos días. También me enteré de una chica que le intentaron abrir el auto en el estacionamiento de Ingeniería y Ciencias Políticas", relató Celeste, una estudiante de esa universidad.