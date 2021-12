Ola de robos en Ciudad: piden más custodia por los asaltos nocturnos

"No dan más", esa es una de las frases más comunes que remarcan los vecinos de la Sexta Sección. Durante las últimas semanas, esta zona de la Ciudad de Mendoza está enfrentando una ola de robos que no cesa. En general, el modus operandi es el mismo: fuerzan las puertas o ventanas y buscan elementos de valor mientras los propietarios duermen. Y las familias afirman que les ponen “algo para que no se despierten".

"A una amiga que vive en la Sexta le entraron a robar de noche mientras dormía junto a su familia. Por suerte no se despertaron, pero le robaron las billeteras y el televisor". "Yo vivo en la calle Laprida y, a mi vecina, le forzaron la ventana y entraron. Ella no estaba en su casa pero los vecinos nos dimos cuenta y llamamos a la Policía para que revisara", explicaron algunas personas que vivieron de cerca un hecho delictivo.

Mientras duermen

Entre las víctimas de los recientes robos también está el conocido grafitero Resinfiltro, que el jueves por la madrugada sufrió la sustracción de una tabla digital que utilizaba para diseñar y que había adquirido hace muy poco. "Se metieron por un balcón mientras él descansaba y se llevaron lo que tanto esfuerzo le había costado", contó su hermana en diálogo con MDZ.

De la misma manera, otros vecinos de la zona también denunciaron el mismo estilo de robos y destacaron que los ladrones ingresan de un modo sigiloso. Aunque buscan elementos de valor como televisores o computadoras, los propietarios de las casas "no despiertan".

"Un amigo vive en la calle Granaderos y entraron mientras dormía. Le robaron el celular que había dejado al lado de su mesa de luz y no se despertó. A otro amigo que vive en la calle Juan de Dios Videla le entraron hace poco, también durante la noche", expresó otro vecino que prefirió reservar su identidad.

¿Los drogan?

Para las familias, los delincuentes les están colocando algún producto "para que no se despierten". Por este motivo piden mayor presencia policial en la zona. "Pedimos que esté un poco más custodiado".

"Armamos un grupo con mis vecinos para comunicarnos por si vemos algo sospechoso, por si encontramos un auto o alguna moto que esté vigilando. Estamos cansados de lo que está pasando y todo es reciente. Es feo llegar a fin de año así", dijo otro vecino.

Aunque los hechos de inseguridad en general no poseen violencia -ya que los habitantes de las casas no se despiertan-, otros suceden a plena luz del día y difieren mucho de los robos silenciosos. Un joven relató a MDZ la situación que sufrió al llegar a su casa. "Me tiraron un palo y me golpearon la pierna".

"Una tarde llegué a mi casa y había una llave cruzada, por eso pensé que era mi papá. Toqué el timbre, apagaron las luces y prendieron linternas. Miré el balcón y vi que la puerta estaba toda rota. Empecé a llamar a la Policía y también le pedí ayuda a un peatón para que me acompañara. El hombre me dijo 'corré, corré' y empezaron a salir dos personas por el balcón y dos por la puerta principal con palos y cosas para arrojar", dijo el joven.

"Me tiraron un palo, me pegaron en la pierna y empecé a correrlos. En la esquina vi que se subieron a dos autos y le dije a un móvil de la Policía que estaba por ahí que los persiguiera, pero no los atraparon. Me robaron la tablet que había comprado hace dos meses, la compu con la que estaba cursando, un poco de plata que tenía y algunas cosas de la casa que pensaban que eran de oro, pero no. Es nuestro laburo y nos re cuesta", agregó.