El Consejo de la Magistratura y las ridículas demoras que favorecen a Walter Bento

María Inés Pilatti Vergara es la presidenta de la comisión de disciplina y acusación del Consejo de la magistratura, la entidad que, entre otras cosas, tiene a su cargo evaluar el desempeño de los jueces en la Argentina. Desde la primera mitad de este año, tanto ella como los otros miembros saben que en Mendoza existe un magistrado, Walter Bento, que a pesar de estar acusado de graves delitos sigue impartiendo justicia.

Por eso desde el programa Con qué derecho, de MDZ Radio, se contactaron con la senadora chaqueña por el Frente de Todos para consultarle por qué se sigue demorando la posible quita de los fueros que posee Bento. Asunto importante, ya que aunque ya se le ha dictado prisión preventiva al juez, este no sólo sigue libre, sino que va a su despacho todos los días y puede decidir sobre la libertad o el encarcelamiento de otras personas.

María Inés Pilatti Vergara.

El jueves, de hecho, se vivió otra demora más, al suspenderse una audiencia en la que la comisión de disciplina tenía que resolver si se aceptaba o no nueva prueba testimonial que ofreció la defensa de Bento. "De común acuerdo" se decidió postergar esa reunión, aduciendo que Pilatti Vergara había tenido un accidente y no podía asistir.

"Desde hace más de 15 días no es fácil conseguir pasajes aéreos desde nuestras provincias hacia Buenos Aires, ya que Aerolíneas Argentinas no ha normalizado sus vuelos. Esto lo saben todos los legisladores que tienen que trasladarse desde el interior del país. Por eso yo me estoy trasladando en mi camioneta. El día sábado tuve un accidente muy feo en la ruta, literalmente se me tiró un camión acoplado encima, mientras yo iba con mis nietos. Tengo las piernas lastimadas y me cuesta muchísimo caminar", se justificó la legisladora ante los conductores Jorge Caloiro y Marcos González Landa.

—¿No podrían haber sesionado por zoom?

—Como se consideró que no era un asunto de extraordinaria urgencia, se decidió pasar la audiencia para la semana que viene. Pero nada que se tenga que resolver sobre este juez es de extrema urgencia.

—¿Le parece? Hoy Bento tiene a su cargo el Juzgado Federal 1 de Mendoza, y sigue impartiendo justicia...

—Lo que tenga el juez Bento con la Justicia de su jurisdicción se maneja con esa jurisdicción; nosotros no podemos legislar sobre una competencia que no tenemos.

—Pero este juez está procesado por la Justicia Federal desde el 5 de mayo...muchos mendocinos consideramos que existe una demora excesiva en el tratamiento de este caso por parte de ustedes...

—Es una apreciación meramente subjetiva creer que hay una demora. El Consejo de la Magistratura es un ámbito democrático, y si no se toman decisiones en los tiempos que reclama la ciudadanía es porque no se logran los consensos necesarios. Acá no hay más que la normativa. Si alguna de las partes tuviera mayoría para tomar decisiones, sería diferente. Pero como no es el caso, nos encontramos empantanados.

—¿Y cuándo cree usted que se resolverá este asunto?

—La semana que viene tomaremos las decisiones -si es que surgen de la votación-. La comisión de acusación se reunirá el mismo día en que se haga el plenario del Consejo. Y el resultado de las audiencias no depende de mí: no puedo adelantarle cómo van a votar los otros miembros.

—¿De verdad no cree que acá hay una demora injustificable?

Cuando yo empecé en el Consejo de la magistratura, había causas importantísimas que estaban dormidas desde hacía tres años y se habían archivado, así que no jodamos. Los integrantes anteriores habían dejado que pasara el tiempo, y ustedes se rasgan las vestiduras por una causa que lleva sólo 6 meses. Hay un montón de jueces que están acusados por los mismos delitos que Bento. La corrupción no es propiedad privada de un estamento específico de nuestra sociedad.

¿Cómo voy a saber yo qué legitimidad tiene Bento, si vivo en el Chaco? No me interesa ni me tiene que interesar...

—Lo que pasa es que el Consejo está quedando muy mal frente a los ojos de la sociedad...

—Estos son los tiempos normales.

—Sin embargo, acá en Mendoza hay un juez que está impartiendo justicia en lo penal, aún habiéndosele dictado prisión preventiva... ¿qué legitimidad tiene para hacer eso?

—No sé, muchachos. No me interesa ni me tiene que interesar. ¿Cómo lo voy a saber yo, que vivo en el Chaco? No nos vamos a entender, evidentemente. Quédense tranquilos, que con todos los inconvenientes que pueda generar el sistema de mayorías o minorías del Consejo, el caso, más tarde o más temprano, se va a resolver.

En ese punto se terminó la entrevista. Para otras cosas, la política tiende a ser mucho más veloz. El subtexto parece ser demorar los trámites y confiar en que la ciudadanía -y sobre todo la militancia- se siga tragando sapos en pos de una paciencia con final incierto.