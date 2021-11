Las conclusiones de Alfredo Cornejo al salir del juicio del "hombre gato"

Alfredo Cornejo asistió a la última jornada en el juicio por jurados contra Nicolás Gil Pereg, y en un momento salió a la puerta del nuevo Polo Judicial para compartir sus impresiones con la prensa. "Se trata de un caso que sirve para popularizar algunos avances que se lograron durante mi gestión", definió el exgoberador mendocino y diputado nacional del radicalismo.

Y continuó: "Muchas de estas cosas no existían antes en el Poder Judicial y ahora las asumimos con naturalidad. Que exista un jurado popular y que defina por unanimidad la culpabilidad o no es un cambio muy grande, a tal punto que otras jurisdicciones están imitando estas reformas. Y a su vez, se las acompaña en nuestra provincia con infraestructura edilicia que ha sido pensada justamente para estas nuevas maneras de implementar justicia. Todo eso me llevó a estar presente en este hecho simbólico".

Se refería, claro, a la implementación de los juicios por jurado y a la construcción del reciente Polo Judicial, donde se está concretando el proceso contra el israelí por el asesinato de su madre, Phyria Saroussy, y de su tía, Lily Pereg.

Pereg durante los alegatos finales del juicio que se realiza en su contra.

Nueva etapa

Cornejo anticipó que a través de esos cambios "el Poder judicial va a comenzar un proceso de legitimación". Comparó, asimismo, situaciones anteriores con el presente. "Antes el sistema colapsaba. En el fuero laboral se estancaban los litigios: ahora tenemos 50% de causas menos gracias a haber implementado la conciliación laboral. Y en el ámbito penal hay inseguridad, pero se ha reducido porque existe un compromiso de la Justicia. Ya no es un problema sólo de la Policía, y eso es un asunto que comenzamos a encarar nosotros".

"A mediano plazo, creo que la mayoría de los delitos graves se dirimirán mediante juicios por jurados"

El líder radical comparó las cifras de homicidios de la actualidad con las de años anteriores, y aseguró que Mendoza llegó a tener 11 homicidios cada 100.000 habitantes. "Hoy tenemos 4,2, y el cambio ha tenido que ver con la tarea policial pero también con las reformas procesales, ya que las condenas en los juicios por jurados han sido muy fuertes y los delincuentes lo tienen en cuenta. A mediano plazo vamos a tener juicios por jurados para casi todos los delitos graves".

Macri en Tribunales

Los periodistas le preguntaron a Cornejo sobre su opinión acerca de la presentación del expresidente Mauricio Macri para brindar declaración indagatoria en la causa en la que se investiga el espionaje a los familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan.

"Creo que el funcionamiento del juez Martín Bava no es el adecuado. Cometió errores groseros, como olvidarse de liberar del secreto de Estado al expresidente (lo que le impidió declarar la última vez). A la vez, veo bien que Macri vaya a declarar si es requerido por la Justicia. Eso es clave en el sistema republicano. En todo caso, si es una causa armada eso quedará probado".