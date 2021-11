Termina el juicio a Gil Pereg: "Ningún maullido puede ocultar la realidad"

Para el último día del juicio contra Nicolás Gil Pereg están programados los alegatos finales de las partes, y el primero en hablar durante la mañana de este miércoles fue el jefe de fiscales de Homicidios, Fernando Guzzo, quien adelantó que si no hay veredicto por parte del jurado no insistirá en la persecución penal. Es decir que si el "hombre gato" zafa de ser declarado culpable, no habrá otro debate.

Más adelante, Guzzo cuestionó la estrategia que ha tenido la defensa, encabezada por Maximiliano Legrand y Lautaro Brachetta. "Andan pescando un principio de inimputabilidad. Ni siquiera (el psiquiatra forense) Mariano Castex señaló que el imputado esté en esa condición, y dijo que decidir sobre ese punto le corresponde al jurado".

"Por más que tenga parafrenia, licantropía o características esquizotípicas, para nosotros no es inimptable" (Fernando Guzzo)

Para el fiscal -que está convencido de que Pereg es culpable de haber asesinado a su madre y a su tía- "han sido los propios testigos de la defensa los que dijeron las mejores cosas. Todos coincidieron en que Pereg no actuaba como un gato hasta que ingresó al penal".

Guzzo durante los alegatos de cierre.

Por último, insistió en el estado mental del imputado. "Su capacidad mental no sólo se presume, sino que la hemos probado, y nosotros tanto como ustedes hacemos eso cuando queremos averiguar algo: lo consultamos con los especialistas. Y por más que tenga parafrenia, licantropía o características esquizotípicas, para nosotros no es inimputable. No se dejen engatusar".

Y cerró: "Ni el maullido más fuerte puede distorsionar la realidad de la humanidad del acusado. No se trata de tener el ánimo en contra él, sino de hacer cumplir la ley".