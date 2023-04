Prepárate para ver a Catherine Fulop sin una gota de maquillaje

Catherine Fulop es una de las estrellas más queridas de Latinoamérica. Nacida en Venezuela, pero radicada en Argentina desde hace varios años, la modelo y actriz latina supo desenvolverse en la pantalla chica como la protagonista de varias telenovelas inolvidables. Aunque “Cathy” también supo brillar fuera de la televisión, modelando para grandes firmas, revistas y, ahora, redes sociales.

En más de treinta años de carrera, Catherine Amanda Fulop García tuvo papeles sumamente icónicos como el de Abigail Guzmán en la telenovela ‘Abigail’ y el de Fátima Pellegrini en ‘Por amarte así’. Además, apostó por la conducción radial en el programa El Club del Moro, de la emisora porteña La 100, al que renunció el año pasado.

Ahora, a sus 58 años, Catherine Fulop se impone como una de las grandes influencers de Instagram, con más de tres millones de seguidores en dicha red social. Allí, la modelo comparte rutinas de ejercicios, tips de alimentación, videos divertidos y recuerdos o “tbt” de los momentos más trascendentales de su carrera.

CATHERINE FULOP BRILLA A SUS 58 AÑOS. FOTO: INSTAGRAM @FULOPCATHERINE

En los últimos días, Cathy sorprendió a sus fanáticos con un mini clip en el que revelaba su rostro sin una gota de maquillaje, causando furor en la red de la camarita. “Lo importante de un buen maquillaje!!!! Con la #1 @mabbyautinomakeup. Te amo amiga eres la mejooooor!!!”, escribió la actriz en el posteo de Instagram donde mostraba el antes y después del maquillaje.

En seguida, sus seguidores comentaron que, por más que el trabajo estético de su amiga haya sido bueno, lo cierto es que Fulop es dueña de una belleza innata. “Mí CATHY es bella siempre”; “Mabby sos genia , pero en este caso ella es ELLA y brilla hasta a cara lavada!”; “Dos diosas y excelentes personas”; “Brillas con luz propia, solo tienes que ser tú, ni los años han cambiado tu belleza!!!”; “Hermosa mi Mimi”; “Hermosa como siempre”; “Te reduce años”; “Sencillita mi amor”; “La verdad que si ...que cambio x dios”.

En otro de sus videos, Catherine reveló los motivos que la llevan a compartir contenido maquillándose o haciendo ejercicio. "Yo me levanto, mi gente, me maquillo. Digo 'tengo que hacer gimnasia' y me levanto a las seis y media. Ya me meto al gimnasio hasta las ocho y media", dijo Fulop y agregó: “No es porque yo tenga ganas de hacer gimnasia. Es porque sé todo lo bien que me hace, porque yo he visto los resultados”.