Deliciosas y super chocolatosas cookies de brownie en simples pasos ¡una receta que se ganará tu corazón!

¿Quién puede resistirse al sabor del chocolate? Absolutamente nadie. Cuando uno dice brownie, se genera el suspiro de todos. Pero decirte cookies de brownie, ya es tocar el cielo con las manos. Y así es esta receta: cuando la prepares no solo te halagarán, sino que pasarán a ser las favoritas de todos y no podrás librarte de prepararlas para cada reunión. ¡Pero disfrutarás del proceso! Manos a la obra

Cookies de brownie. Fuente: Also The Crumbs Please

Ingredientes

Mantequilla sin sal 150 gr

Azúcar 250 gr

Cacao amargo 80 gr

Sal 1/2 cucharadita

Esencia de vainilla 1 cucharadita

Huevos 2 unidades

Harina común 140 gr

Opcionales chispas de chocolate o chocolate en trozos 100 gr

Opcional sal gruesa para añadirles encima

Rinden 20 unidades aproximadamente.

Procedimiento

El primer paso para preparar esta deliciosa receta de cookies de brownie es tomar un bol que sea apto para recibir calor, y añadir allí mismo la mantequilla, los 250 gr de azúcar, los 80 gr de cacao amargo, la 1/2 cucharadita de sal y la esencia de vainilla. Cookies de brownie. Fuente: My Food Story

Una vez puestos todos los ingredientes en el reciente, lo que harás es llevar el bol a baño maría, pero asegúrate de que no toque el agua. Ya que generaría un calor muy intenso, y lo que buscas es que los ingredientes se cocinen con el vapor. Todo va a empezar a derretirse, así que tienes que ir mezclando para que los ingredientes se fundan e integren a la vez.

Cuando el paso anterior ya esté listo, retira el bol del baño maría y tienes que dejarlo que se enfríe un poco, aproximadamente unos 5 minutos. A continuación, con la ayuda de una batidora eléctrica, bate todos los ingredientes e incorpora los huevos. Es importante que cuando una preparación lleve huevos, estos los casques aparte, así te asegurarás de que estén frescos. Incorpora de a uno a la vez. Tienes que notar que la mezcla se vea uniforme.

Cuando veas que la mezcla tomó esa consistencia, agrega la harina a medida que la tamizas, mientras sigues batiendo con la batidora eléctrica. Bate a velocidad máxima por 4 minutos. Si notas que la masa está muy líquida, llévala al refrigerador por 1 hora. No agregues más harina, ya que lo que hará es endurecer y secar más las cookies, y no es la textura deseable. Cookies de brownie. Fuente: The Not So Creative Cook

Tienes que precalentar el horno a 180°C. Cuando ya esté lista la masa, es el momento de que dejes volar tu imaginación y, como un buen artesano, comiences a darle forma a tus cookies. Puedes ayudarte con algún molde o darles la forma que desees con tus manos. Después, acomódalas en una placa para horno, previamente forrada con papel de encerar.

Cocina estas deliciosas cookies al horno por 8 a 10 minutos, luego retíralas. No te asustes si notas que están muy blandas, es en ese momento en el que les puedes agregar, haciendo un poquito de presión, las chispas de chocolate o los trozos de chocolate y unos granitos de sal de mar. Espera unos 10 minutos para sacarlas de la placa. ¡Y listo! Disfrutarás de unas exquisitas cookies de brownie super fáciles. Recuerda, si tienes dudas o quieres aportar sugerencias de recetas, nos puedes contactar a cocinemosjuntosmdz@gmail.com te contestaremos a la brevedad.