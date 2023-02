Prepárate para ver a Carmen Villalobos cuando debutó en televisión a sus 18 años

Si hablamos de las telenovelas ‘Sin senos no hay paraíso’, ‘Café con aroma de mujer’ y ‘Hasta que la plata nos separe’, sin dudas, pensamos en Carmen Villalobos, la actriz colombiana que se ha vuelto un ícono en este tipo de producciones. La actriz de 39 años tiene una extensa carrera televisiva a sus espaldas, por lo que es sumamente reconocida y querida por los espectadores de su país natal, como también de toda Latinoamérica.

Además, Carmen supo brillar en su faceta como modelo, posando en las mejores sesiones fotográficas para importantes marcas. Esto se ve plasmado en sus redes sociales, sobre todo en Instagram, donde más de 21 millones de usuarios ven a diario su contenido. En cada imagen, Villalobos presume su belleza, su silueta tonificada y los mejores looks que elige para cada ocasión, causando furor.

CARMEN VILLALOBOS MODELA CON MUCHA ACTITUD PARA INSTAGRAM. FOTO: @cvillaloboss

Como casi toda artista consagrada, Carmen Villalobos tiene un pasado muy distinto a su realidad actual. Pues, la ex esposa de Sebastián Caicedo debutó en el mundo de la actuación siendo muy joven, soñando con triunfar en el futuro, ¡y sí que lo logró!

El debut de Carmen Villalobos en Club 10

Yorley del Carmen Villalobos Barrios es el nombre completo de la afamada actriz que nació en Barranquilla, Colombia el 13 de julio de 1983. Desde chica, la conductora y empresaria soñó con actuar en la pantalla chica y tener una vida de lujo. Es por eso que, mientras cursaba la escuela secundaria, se preparó en las artes de actuación y se presentaba a los castings de la ciudad.

CARMEN RECORDÓ SU PRIMER TRABAJO EN TELEVISIÓN. FOTO: INSTAGRAM @CVILLALOBOS

Finalmente, Carmen fue aceptada para trabajar en ‘Club 10’, el exitoso programa infantil gracias al que debutó en televisión teniendo tan sólo 18 años. ‘Club 10’ fue un popular show colombiano, creado en 1999 por Andrés Huertas Motta y transmitido por Caracol Televisión. La joven formó parte del elenco de dicho programa, interpretando a Abi, una chica que animaba a los más pequeños a jugar.

CARMEN DEBUTÓ EN LA TV A SUS 18 AÑOS. FOTO: ARCHIVO

Los papeles que llegaron después

Luego de su debut en ‘Club 10’, Carmen participó en la telenovela ‘Amor a la plancha’, donde interpretó a Ernestina Pulido, una trabajadora doméstica que se enamora de la ex pareja de la patrona. Para ese entonces, en 2003, Villalobos ya tenía 20 años. Más tarde, actuó en ‘Dora, la celadora’, telenovela por la cual fue nominada a los Premios TVyNovelas Colombia como Mejor Actriz de Revelación.

ASÍ SE VEÍA CARMEN VILLALOBOS ANTES DE SER FAMOSA. FOTO: ARCHIVO

A partir de allí, su carrera no hizo más que seguir ascendiendo. Llegaron notables papeles en telenovelas como ‘La Tormenta’ (2005), ‘Amores de mercado’ (2006), ‘Nadie es eterno en el mundo’ (2007), ‘Decisiones’, ‘Sin senos no hay paraíso’, ‘Niños ricos, pobres padres’, ’Ojo por ojo’, ’Made In Cartagena’, ‘El Señor de los Cielos’, entre tantas otras.