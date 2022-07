Qué fue de la vida de la famosa cantante Cyndi Lauper

No pareciera que esté atrapada en el pasado. Sin embargo, después de que se hizo famosa, Cyndi Lauper sintió que todo fue muy raro en su vida. Se auto proclama madre, mujer, actriz y muy activa en las redes sociales, esencialmente en Instagram, donde comparte aquellos buenos momentos de su vida.

Cynthia Ann Stephanie Lauper es su verdadero nombre? más conocida popularmente como Cyndi Lauper. Cantante, actriz, multiinstrumentista y empresaria estadounidense tiene 69 años y se la ve esplendida. Sin embargo, han pasado los años de aquel éxito que vivió en su carrera y así fue su vida.

Alrededor de su persona giraron controversias de gran calibre como abusos, aborto y una gran polémica por su letra sobre la masturbación. A continuación, un breve recorrido de los momentos más difíciles de una de las reinas del pop más importantes de los años 80.

Con su talento, Cyndi Lauper llevó sus canciones a lo alto. Tanto, que se volvieron himnos como Girls Just Want to Have Fun y Time After Time. Asimismo, con sus pelos de colores fue todo un suceso de la década de los 80, una inspiración punk que sus fans admiraban junto a sus majestuosos vestuarios.

No obstante, detrás de todos esos recuerdos, hay una dura historia de vida. Siempre con mucho ímpetu por reponerse y avanzar, la famosa cantante tuvo una infancia y adolescencia nada fáciles. Ella misma en una oportunidad dijo: “Si no hiciese música, estaría perdida”.

Nació un 20 de junio de 1953 en una zona de clase trabajadora de Queens, Nueva York. En cuanto a su padre, ella misma lo describió como un matón violento. Sin embargo, cuando dejó el hogar familiar, su situación y la de sus hermanos incluso empeoró.

Su madre se volvió a casar cuando Cyndi estaba en la adolescencia. Ese padrastro, según sus declaraciones, amenazó con abusar sexualmente de ella y de su hermana. En ese momento tenía 17 años y decidió irse para siempre de su casa. A los pocos años contó: "Mi hermana y yo vivimos la mayor parte de nuestras vidas esquivando a los pedófilos".

Cyndi Lauper siguió adelante con mucho esfuerzo. Muy joven quedó embarazada y quería tener el hijo, pero su novio no, entonces decidieron hacer un aborto: “Nadie quiere correr e interrumpir un embarazo. Es solo que no quería tener un hijo y no poder compartirlo con un padre” confesó para Huffpost. La vida hoy de Cyndi Lauper en Instagram.

Su amor por la música y seguir en pie

A la par de la difícil vida que tenía, Lauper encontró la salvación en la música y en el amor. A los 12 años ya escribía canciones y tocaba la guitarra acústica. Su talento y dedicación la llevaron al éxito. Mientras trabajaba de mesera para ganarse la vida, tomó clases en el Johnson State College y a principios de los 70, actuó como vocalista de bandas de covers.

Su primera banda, fue Blue Angel. Se declaró en quiebra y volvió a cantar en bares hasta que un golpe de suerte le dio la posibilidad de comenzar como solista: "Los 80 fueron un período realmente creativo y valiente", dijo en su momento sobre la década que vio impulsado su éxito.

Tras una vida de muchos inconvenientes, le detectaron psoriasis, luchó con el trauma de una violación pero saltó a la fama y a cierto declive con She Bop, una canción que llenó de polémica su carrera, con una letra que se refería a la masturbación.

Cyndi Lauper: la famosa cantante hoy

Conocida como la mítica rival de Madonna, Cyndi Lauper ya tiene 69 años pero no goza del éxito de los 80. Aún así se muestra muy activa en las redes sociales. En Instagram tiene más de 2 millones de seguidores. Sobre su vida actual, en 2020 dijo a la revista Vanity Fair: “Mi idea de felicidad completa hoy tiene que ver con largas caminatas con mi marido (David Thornton)”.

¿Qué recuerdos tienes de ella?