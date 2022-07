¿Está Malcolm el de en medio basado en una historia real?

Hay pocos productos audiovisuales que fueron tan relevantes para el público internacional como lo ha sido la exitosa serie "Malcolm in the Middle", o mejor conocida en Latinoamérica como "Malcolm el de en medio". Asimismo, muchos se preguntan si está basada en una historia real y lo llamativo es que sí, se basó en el conocido Linwood Boomer.

Este hombre, Linwood Boomer fue quien escribió la serie "Malcolm in the Middle" basándose en algunas de las vivencias que tuvo cuando fue elegido durante su infancia, como parte de una clase especial para aquellos niños que tenían mayores aptitudes para el estudio. Eso quiere decir que, al igual que el personaje que fue interpretado por Frankie Muniz, él era un niño genio.

Linwood nació en Vancouver, Canadá. Era el tercero de los cuatro hijos, exactamente igual que Malcolm. Comenzó a dedicarse desde los 23 años a la actuación en series como "Suddenly, Love"; "Grandes Héroes de la Biblia", "La Isla de la fantasía", "El Crucero del amor", entre otras.

Sí, antes fue actor y puede ser recordado por uno de sus primeros papeles en la serie "Little House on the Prairie", que también fue conocida como "La Casita de la Pradera", donde su papel de Adam Kendall estuvo presente en las temporadas 4, 5, 6, 7 y parte de la 8.

Recién en el año 1986 comenzó a escribir y producir para algunas series de televisión. Así fue como tuvo la idea en 1999 y comenzó a ofrecer la serie basada en su historia real. Todo fue gracias a que su representante lo contactó con un ejecutivo de Fox, quien lo autorizó realizar un episodio piloto con un casting donde ya estaban incluidos los actores Frankie Muniz, Jane Kaczmarek, Bryan Cranston, Justin Berfield y Erik Per Sullivan.

La suerte estuvo de su lado, por el talento y porque fueron más de 22 millones las personas que vieron esa emisión, pese a que fue estrenada en temporada baja. Se decidió firmar un acuerdo para continuarla hasta que fuera rentable y 18 años después, se terminó de filmar el último metraje de esta historia real.

La historia real: el episodio con el verdadero de "Malcolm in the Middle"

Como ha sucedido con varios escritores, creadores, directores y hasta productores, Boomer fue uno más que no quiso quedarse fuera de la serie que ideó. Pidió ser incluido y lo hizo precisamente en el último episodio: "La Graduación".

"Malcolm el de en medio - Capítulo "Piloto" Malcolm llegando a la clase de los krelboynes

Para recordarlo, fue durante una de las tramas que gira en torno a Hal, cuando está buscando formas de financiar los estudios de Malcolm en Harvard, recurriendo a opciones desesperadas. Ese sí que fue un episodio con el verdadero protagonista y basado en la historia real de su vida ¿Lo recuerdas?

¿Quién de todos los personajes en Malcolm el de en medio era tu preferido?