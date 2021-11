El drama de Frankie Muniz de Malcolm el de en medio

La mayoría de los millennials recuerdan a Frankie Muniz como el actor infantil que interpretó el papel principal en la exitosa comedia ‘Malcolm el de en medio’ a principios de la década de los noventa.

El talento innegable del joven actor y su encanto en pantalla le valieron una nominación al premio Emmy y dos nominaciones al Globo de Oro. Después de su éxito televisivo, Frankie Muniz fue elegido para papeles en la pantalla grande como Agent Cody

Banks, Big Fat Liar y My Dog Skip. En el apogeo de su celebridad, fue considerado uno de los adolescentes más rentables de Hollywood y parecía que iba a tener una larga carrera frente a la pantalla grande.

Sin embargo, después de algunos contratiempos de salud y la decisión de cambiar de carrera, el talentoso actor casi desapareció del ojo público. Esto es lo que le sucedió a una de las estrellas infantiles más populares del mundo.

¿Qué enfermedad tiene Frankie Muniz?

Frankie Muniz sufre de ataques isquémicos transitorios

La ex estrella infantil ha estado entrando y saliendo del hospital y admitió haber sufrido al menos 15 de estos ataques. Tuvo su primera conmoción cerebral cuando tenía siete años mientras jugaba de portero en un partido de fútbol.

El joven actor experimentó una severa pérdida de memoria después de sufrir múltiples conmociones cerebrales y mini accidentes cerebrovasculares. A lo largo de su joven vida, ha tenido nueve conmociones cerebrales. Pero las cosas empeoraron cuando sufrió un mini accidente cerebrovascular en 2012.

"Me sentí como si me apuñalaran en la cabeza, el peor dolor de cabeza que se pueda imaginar. No podía ver nada", dijo Muniz a People en diciembre de 2012.

Debido a su severa pérdida de memoria, Frankie Muniz lucha por recordar su experiencia al filmar ‘Malcolm el de en medio’.

‘La verdad es que no recuerdo mucho [de Malcolm]’, dijo durante su aparición en la versión estadounidense de ‘Dancing with the Stars’ en 2017. ‘Casi se siente como si no fuera yo’. Fuente: FOX

‘Me pone un poco triste’, agregó el protagonista de ‘Un gran mentiroso’. ‘Las cosas que debería recordar vuelven a mi mente. He conseguido hacer todo lo que realmente quería hacer. Pero la verdad es que no recuerdo mucho de eso’.

Más recientemente, reflexionó sobre lo que es tener lagunas en la memoria y, en su mayor parte, no le molesta.

"Solo sé lo que es ser yo mismo. O tener mi cerebro. Entonces, solo recuerdo lo mala que es mi memoria cuando la gente que veo, viene a mí y se va. Oh, ¿recuerdas cuando hicimos esto? ¿Recuerdas que hicimos este viaje a este país? Y no lo recuerdo, pero en mi cabeza, no es como si me sintiera mal o triste por eso", concluyó

No queda ninguna duda que no recordar gran parte de tu vida debe de ser todo un tema. Pero él lo ha sabido llevar muy bien, sin ningún tipo de problema.

¿Conocías la condición de Frankie Muniz? ¿Cuál fue tu momento favorito de Malcolm el de enmedio?