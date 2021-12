Qué fue de la vida de Hal Wilkerson de Malcolm el de en medio

Bryan Cranston ha sido un rostro familiar en las pantallas de televisión durante varios años gracias a sus muchos papeles de alto perfil. Pero sin dudas Hal Wilkerson en “Malcolm el de en medio” fue un rol que marcó por completo su carrera.

Además de su papel más reciente como el juez Michael Desiato en el thriller policial “Your Honor”, quizás sea más conocido por interpretar a Walter White en la aclamada serie “Breaking Bad” y Hal Wilkerson en “Malcolm el de en medio”, un papel por el que otorgó varios premios.

La carrera de "Hal Wilkerson" de “Malcolm el de en medio”

Después de graduarse de la universidad, Bryan comenzó a actuar en teatros locales y regionales antes de conseguir papeles menores en programas de televisión como Baywatch y la comedia de situación de los ‘80s Raising Miranda. También formó parte del elenco principal de la telenovela Loving, desde 1983 hasta 1985.

Sin embargo, su gran salto televisivo llegó a principios de los noventa cuando consiguió un papel en la popular “Seinfeld” como el Dr. Tim Whatley. Bryan Cranston interpretó el papel desde 1994 hasta 1997 y, poco después, comenzó a participar en otros programas de televisión como “The X-Files'' y “The King of Queens”.

Hacia finales de los noventa, el intérprete de Hal Wilkerson se dedicó al cine y apareció en "Saving Private Ryan" de Steven Spielberg, también protagonizada por Tom Hanks, y "That Thing You Do!".

En 2000, Bryan consiguió uno de sus papeles más queridos: el del padre de Malcolm en la popular comedia “Malcolm el de en medio”. El actor protagonizó el programa durante desde 2000 hasta 2006 y obtuvo varias nominaciones a premios, incluido un premio Primetime Emmy por su actuación.

Dos años después de terminar “Malcolm el de en medio”, el actor de 65 años fue elegido para interpretar a Walter White en el programa de AMC y Netflix “Breaking Dad”, un profesor de química de la escuela secundaria que es diagnosticado con cáncer de pulmón terminal que se une al ex alumno Jesse Pinkman (Aaron Paul) para vender metanfetamina para ganar suficiente dinero para su familia después de su muerte.

El programa fue muy popular durante sus cinco temporadas y se convirtió en uno de los programas de televisión más exitosos. Después del gran éxito de Breaking Bad, Bryan apareció en películas como “The Lincoln Lawyer”, “Argo” y el remake de “Total Recall”.

Nunca ha dejado de trabajar en la televisión, siempre formando parte de grandes proyectos y logrando destacar entre sus compañeros. Es por todos estos papeles y por los que hizo después que es uno de los actores de Hollywood más queridos.

¿Cuál es tu papel favorito del actor que interpretó a Hal Wilkerson?