Las tres fotos de Sol Pérez que se llevaron todas las miradas en la red

Si todo sale como está planeado, Sol Pérez y Guido Mazzoni pasarán por el altar en noviembre del año que viene. Finalmente, la pareja dará el gran sí y está planeando un gran festejo. Están juntos desde hace más de tres años y, tal como ella reveló un tiempo atrás, su vínculo ya no es el mismo que el del primer día.

"Las parejas de mucho tiempo van perdiendo esa costumbre de chaparse mucho que tienen cuando empiezan", reconoció delante de las cámaras de eltrece.

Acto seguido, le hizo un fuerte reclamo a su futuro esposo. "Yo estoy hace tres años. Y le digo a Guido que me chape, y él de vez en cuando me quiere chapar. Pero a él no le gusta, me da un besito rápido y nada más", manifestó.

Y tras el revuelo que ocasionaron sus dichos entre sus compañeros, agregó: "Yo no digo que no haya otro tipo de contacto, sino que se deja de chapar. El chape pasa a un segundo plano".

Sol Pérez y Guido Mazzoni

En Instagram, Sol es una de las figuras argentinas que más activa se muestra. Con frecuencia suele sorprender a sus más de seis millones de seguidores con el material que comparte y sus admiradores quedan fascinados. Sus publicaciones se llenan de 'me gusta' y comentarios al instante.

Ahora, la conductora de Canal 26 subió tres fotos posando para la cámara con un bellísimo conjunto sastre y se llevó todas las miradas. Combinó el saco y pantalón con un precioso top blanco, llevó su pelo suelto y en su cuello, un llamativo collar negro y marrón.