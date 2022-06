Los ricos también lloran: así de hermosa se veía Verónica Castro en la inolvidable telenovela

Verónica Castro es indudablemente una de las figuras más importantes del género de la telenovela a nivel internacional. La actriz, que comenzó sus pasos en la actuación a los 15 años, tiene un gran legado en la televisión de México, Argentina e Italia. Por eso es que sus fanáticos la siguen en sus nuevos proyectos aunque, anhelan ver fragmentos de los icónicos papeles que pudo interpretar en su pasado.

La actriz mexicana formó parte de la década de oro del cine mexicano y es recordada por formar parte de grandes telenovelas como El amor tiene cara de mujer (1972), Mi pequeña soledad (1976), Amor Prohibido (1978), entre otras. Su primer papel protagónico llegó en 1979 con “Los ricos también lloran”, un melodrama producido por Valentín Pimstein y coprotagonizado por Rogelio Guerra.

“Los ricos también lloran” es la telenovela que significó el salto en la carrera de Verónica Castro, ya que además de obtener el papel estelar, cantó la canción principal llamada “Aprendí a llorar”. Gracias a su inolvidable voz, talento e imponente belleza, Verónica comenzó a resonar a nivel internacional. Además, esta producción abrió las puertas de la telenovela mexicana a mercados en Sudamérica, Europa y la URSS.

Así se veía Verónica Castro en Los ricos también lloran

Los ricos también lloran llegó a la televisión en 1979 y se convirtió en uno de los clásicos de Televisa. En la telenovela, Verónica Castro interpretó a Mariana Villarreal, una joven que vive en Guanajuato con su padre Leonardo, un moribundo hacendado que se refugió en el alcoholismo desde el fallecimiento de la madre de su hija y el accidente que lo dejó paralítico.

Los vicios de su padre hacen que la vida de Mariana sea más difícil. El personaje de Castro no le presta atención a los modales e higiene personal, y luce desarreglada la mayoría del tiempo. Cuando su padre se da cuenta de que está por morir, decide dejar un testamento en el que le deja a su hija toda la fortuna, con el fin de que no le falte nada cuando él ya no esté.

Verónica Castro tuvo su primer protagónico en "Los ricos también lloran" (1979).

Al morir su madre, Mariana queda a la merced de su madrastra, quien se las arregla para quedarse con la herencia y expulsar a Mariana de su casa. Luego de que la verdad salga a la luz, la vida de Mariana da un giro y ella aparece como una mujer refinada, educada, con lenguaje propio y elegante estilo, enamorando a su amado Luis Alberto.