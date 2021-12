La versión de Verónica Castro sobre La Casa de las Flores

Ya pasaron varios años desde que “La Casa de las Flores” hizo su debut en Netflix. Pero la polémica sobre la salida repentina de Verónica Castro del proyecto se reavivó por el estreno de “La casa de las flores: La película".

El director de la serie y de la película, Manolo Caro, salió a decir que la primera actriz había querido abandonar el proyecto cuando otros personajes comenzaron a tomar relevancia en la historia.

“La quiero mucho y la respeto, pero nos tomó por sorpresa cuando ella decide dejar la serie y mi pretensión no era llenar ese espacio, quise hacer un homenaje a la actriz", dijo Manolo Caro en el programa Chismorreo TV.

Sobre todas las cosas, quiso dejar bien en claro que, para él, nunca se trató de un tema personal, simplemente comentó la situación que les había tocado atravesar.

“Verónica estaba rodeada de gente que la mal aconsejó y que la llenaron de inseguridades porque había personajes que habían brillado más cuando realmente si eres Verónica Castro no te tienes que preocupar de nada en la vida", finalizó diciendo.

Verónica Castro contó su versión

El clip de la entrevista se viralizó en las redes sociales. En Twitter rápidamente se comenzó a hablar de los dichos del productor y de la película.

Al ver todo el revuelo que se había vuelto a armar, Verónica Castro re twitteó el video acompañado de un texto que decía:

“Repito, no dejé la serie, arreglé con Netflix y Manolo Caro dijo que solamente tres capítulos y que trabajaría con la voz en Off todo el resto porque hablaría muerta y eso fue lo que no acepte”.

Cuando sus fanáticos comenzaron a preguntarle más sobre lo sucedido, ella decidió poner un punto final a la situación escribiendo: “Disculpen la verdad no vale la pena nombrar a la gente mentirosa. Que dios lo perdone y lo bendiga”.

“La Casa de las Flores, la película”: el regreso de la familia De la Mora

Los fanáticos de la serie de Caro se quedaron con ganas de tener más de la familia De la Mora, es así que nació “La Casa de las Flores, la película”.

Es una película que asegura una hora y media llena de muchas risas. Todo lo que los fanáticos que, aún no la vieron, esperan encontrar. Lamentablemente, se trata de la última dosis de esta familia tan particular.

“Esta película ya es lo último que van a ver de La casa de las flores, según esto, pero no estamos seguros, todo puede pasar”, confesó en una entrevista para la revista Quién.

Si todavía no la viste, la puedes encontrar en la plataforma de streaming Netflix.