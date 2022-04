Sol Pérez blanqueó su romance con Guido Mazzoni en 2019 y muy pronto darán el gran sí en el altar. Se conocieron gracias a las redes sociales y hoy viven una gran historia de amor.

Sol Pérez y Guido Mazzoni

"Él me venía escribiendo por Instagram desde 2016, me invitaba a que fuera a entrenar a su gimnasio. Yo nunca le contestaba, así que me empezó a chamuyar. Con el tiempo, me empezó a hacer chistes y ahí sí le empecé a contestar. Yo no estaba muy conforme con el entrenamiento que estaba realizando, así que acepté la invitación de ir a entrenar a su gimnasio, para probar y ver qué onda”, contó, tiempo atrás, la conductora de Canal 26 a Pronto.

Él le ha sido de gran ayuda a la joven comunicadora y estudiante de Derecho. "Guido fue mi puntapié para empezar al psicólogo porque quería una relación en serio, llevarme bien", reveló Pérez.

Y explicó: "El quiebre fue cuando nos peleamos en la temporada de teatro de verano en 2019, cuando recién empezábamos a salir, que habíamos alquilado para irnos a vivir juntos. Igual fue todo muy rápido, por suerte salió todo bien, pero podía pasar de separarnos al toque. Nos habíamos puesto de novios en octubre y en diciembre nos íbamos a vivir juntos, una locura".

Sol Pérez presumió su preciosa figura y se llevó todas las miradas con este fabuloso look

En Instagram, Pérez suele compartir muchos momentos junto a su enamorado y también parte de su rutina de entrenamiento y los fabulosos looks que elige para salir al aire. Ahora, en una de sus últimas publicaciones, se llevó todas las miradas con un increíble conjunto. La panelista de eltrece presumió su preciosa figura en un ceñido jean y un divino body negro.