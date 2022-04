La llamativa advertencia de Sol Pérez a sus fans: "No van a ver..."

Desde que comenzó a trabajar en los medios, Sol Pérez no ha dejado de llamar la atención. Dio sus primeros pasos en el reality Combate y su salto al estrellato fue en el programa Sportia, de TyC Sports, donde presentaba el pronóstico del tiempo.

Luego, no se privó de hacer nada. Estuvo en ShowMatch, hizo temporada teatral en Mar del Plata, participó en MasterChef Celebrity. Hoy, se desempeña como panelista en eltrece, el ciclo que tiene a cargo El Pollo Álvarez, y también, conduce uno de los noticieros de Canal 26.

Desde hace tres años está en pareja con Guido Mazzoni y en el 2023 darán el gran sí frente al altar. Será en noviembre y tal como anunció Pérez, una de las bandas que tocará en vivo será El Show de Andy. Además, para el festejo no desea ningún canje.

Sol Pérez

"En mi casamiento quiero estar tranquila, disfrutar, poder comer y tomar todo, bailar y no estar pensando si cumplí o no con las marcas. Prefiero bajar los gastos porque no llego pero disfrutar", señaló.

Y acerca de las razones que la llevaron a tomar esta decisión, contó: "Disfruto de trabajar con marcas, pero cuando mi mamá cumplió 50 le organicé un fiestón con muchas marcas y no pude disfrutar porque estuve todo el tiempo pensando en el contenido que tenía que generar en mis redes".

Ahora, en una de sus últimas publicaciones en Instagram, donde tiene más de seis millones de seguidores, la joven influencer hizo una llamativa advertencia a sus fans. "Hola. No van a ver un pantalón más lindo", redactó en la imagen en la que se la ve con la preciosa prenda.