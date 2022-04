Sol Pérez ya tiene fecha para dar el gran sí frente al altar. Recientemente, reveló que se casará con su novio, Guido Mazzoni, en noviembre del año que viene y que una de las bandas que tocará en vivo será El Show de Andy.

Ahora, en una de las últimas emisiones de Nosotros a la mañana, el magazine de eltrece en el que se desempeña como panelista, la comunicadora le hizo un reclamo al aire. Todo comenzó cuando el conductor le preguntó: "¿Por qué dijiste eso de que las parejas de mucho tiempo pierden ese gusto por darse besos o por chapar fuerte?".

Ella contestó: "Yo le pido que me chape más, sí. Le digo que lo haga, pero a él no le gusta. Cada tanto viene y me da un besito medio así nomás, y no, yo quiero que se quede más pero no lo hace. No digo que no haya contacto de otro tipo eh, pero a veces una quiere más chape, daaaaale".

Mariel Di Lenarda no se quedó callada e hizo su aporte: "Es un crack Guido eh, me encanta, pero por favor: dejá de abrir gimnasios que el otro día me encontré que había uno en Holanda, y dale más atención a tu novia".

Las fotos de Sol Pérez frente al espejo que se llevaron todas las miradas

Delante de las cámaras, tanto del canal del solcito como de Canal 26, Sol jamás pasa desapercibida y lo mismo ocurre en Instagram. Cada vez que sube nuevo material capta la atención de sus miles de seguidores. En una de sus publicaciones más recientes, se llevó todas las miradas con unas fotos frente al espejo luciendo un precioso look total black.

