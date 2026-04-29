Los signos que arrancarán mayo 2026 con abundancia y golpes de suerte

Mayo llega con abundancia para estos signos del zodiaco: plata, trabajo y oportunidades. Serán un imán para la plata.

Los movimientos de Venus y Júpiter marcarán el mes de mayo. Varios signos del zodiaco tendrán semanas con nuevas oportunidades, mejoras laborales y entradas de dinero que muchos no esperaban. Otros lograrán estabilidad después de meses difíciles. El dinero y la abundancia estarán más cerca.

Los signos que atraerán abundancia y oportunidades en mayo Tauro será uno de los grandes favoritos del mes. El Sol seguirá en este signo durante buena parte de mayo y eso aumentará su capacidad para crecer en temas económicos. Según distintos análisis astrológicos, Tauro tendrá propuestas laborales, mejoras en ingresos y chances de ordenar cuentas pendientes. Júpiter también dará un empuje fuerte en decisiones ligadas al trabajo y los negocios.

signos3 Signos con suerte en mayo.

Géminis también aparece entre los signos con más suerte. Mayo traerá movimiento, contactos y oportunidades nuevas. Personas de este signo tendrán noticias positivas relacionadas con empleo, proyectos o ventas. La energía de Venus ayudará en acuerdos y alianzas que dejarán ganancias durante las próximas semanas.

Leo vivirá un mes con reconocimiento y crecimiento económico. La astrología marca una etapa fuerte para quienes buscan mejorar ingresos o avanzar en temas profesionales. Habrá más visibilidad y eso abrirá puertas importantes. Muchos leoninos sentirán que después de meses de esfuerzo empiezan a ver resultados reales.