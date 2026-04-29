Los signos que arrancarán mayo 2026 con abundancia y golpes de suerte
Mayo llega con abundancia para estos signos del zodiaco: plata, trabajo y oportunidades. Serán un imán para la plata.
Los movimientos de Venus y Júpiter marcarán el mes de mayo. Varios signos del zodiaco tendrán semanas con nuevas oportunidades, mejoras laborales y entradas de dinero que muchos no esperaban. Otros lograrán estabilidad después de meses difíciles. El dinero y la abundancia estarán más cerca.
Los signos que atraerán abundancia y oportunidades en mayo
Tauro será uno de los grandes favoritos del mes. El Sol seguirá en este signo durante buena parte de mayo y eso aumentará su capacidad para crecer en temas económicos. Según distintos análisis astrológicos, Tauro tendrá propuestas laborales, mejoras en ingresos y chances de ordenar cuentas pendientes. Júpiter también dará un empuje fuerte en decisiones ligadas al trabajo y los negocios.
Géminis también aparece entre los signos con más suerte. Mayo traerá movimiento, contactos y oportunidades nuevas. Personas de este signo tendrán noticias positivas relacionadas con empleo, proyectos o ventas. La energía de Venus ayudará en acuerdos y alianzas que dejarán ganancias durante las próximas semanas.
Leo vivirá un mes con reconocimiento y crecimiento económico. La astrología marca una etapa fuerte para quienes buscan mejorar ingresos o avanzar en temas profesionales. Habrá más visibilidad y eso abrirá puertas importantes. Muchos leoninos sentirán que después de meses de esfuerzo empiezan a ver resultados reales.
Capricornio tendrá estabilidad y mejores decisiones financieras. Este signo de tierra encontrará orden en temas económicos y logrará resolver problemas que venían frenando avances. Mayo será ideal para ahorrar, cerrar acuerdos y proyectar nuevas metas laborales.
Acuario también tendrá semanas positivas gracias a cambios ligados a lo profesional y a contactos importantes. La influencia de Venus y otros tránsitos favorecerá nuevas ideas y proyectos que traerán beneficios económicos.