La Familia Ingalls: así están hoy las mujeres del elenco

El elenco de La pequeña casa en la pradera definitivamente ha encantado a todos los que sintonizaron su programa de televisión ambientado en una granja en Plum Creek cerca de Walnut Grove, Minnesota, Estados Unidos. Lugar en donde vivía una de las familias más queridas de todos los tiempos, la familia Ingalls.

La historia, que se basó en el libro más vendido de Laura Ingalls Wilder, se emitió por primera vez el 30 de marzo de 1974, con un piloto de dos horas escrito por Blanche Hanalis. La serie finalmente se estrenó el 11 de septiembre en la cadena NBC hasta el 10 de mayo de 1982.

Mira este video y ve cómo es que lucen algunas de las mujeres más importantes de la familia Ingalls:

4 mujeres que formaron parte de la familia Ingalls

Melissa Gilbert como Laura Ingalls Wilder

Después de robar corazones como la protagonista icónica Laura Ingalls Wilder durante casi una década, Melissa continuó actuando e incluso se convirtió en una celebridad concursante en Bailando con las estrellas'.

En 2009, escribió su autobiografía “Prairie Tale: A Memoir''. En el mismo año, en un giro en el papel que la hizo famosa, interpretó el papel de Ma Ingalls en una producción musical itinerante de La pequeña casa en la pradera. También se dedicó a la política y se postuló como candidata demócrata para el octavo distrito del Congreso de Michigan en 2016.

Desafortunadamente, tuvo que abandonar la carrera debido a una lesión en la espalda que sufrió anteriormente.

Karen Grassle como Caroline Ingalls

El primer crédito actoral de Karen Grassle fue Caroline Ingalls, la madre de Laura. Después de que su personaje dentro de la familia Ingalls terminó su participación en el programa, se despidió de Hollywood y se mudó a Nuevo México, y abrió la Resource Theatre Company de Santa Fe, donde se desempeñó como directora artística. Posteriormente, se mudó a Louisville, Kentucky, donde trabajó con el Actors Theatre de Louisville.

Hizo principalmente producciones teatrales, pero siguió reservando espectáculos ocasionales en pantalla, incluido un largometraje con Kevin Costner. Ahora disfruta la mayor parte de su tiempo libre con su familia.

Melissa Sue Anderson como Mary Ingalls

Antes de interpretar a la hija mayor de la familia Ingalls, Melissa Sue Anderson ya había hecho papeles en programas de renombre como Hechizada y The Brady Bunch. Y el nivel profesional de actuación definitivamente brilló mientras manejaba con gracia a la ciega Mary Ingalls. Dejó el programa después de la séptima temporada y actuó en varios programas de televisión como The Equalizer. Y al igual que Melissa Gilbert, también escribió un libro sobre su tiempo como Mary titulado “The Way I See It: A Look Back at my Life in a Little House”.

Se mudó a Montreal, Canadá, con su esposo y sus dos hijas en 2002. Luego, dejó de ser el centro de atención para concentrarse en su familia. Melissa tampoco quería que sus hijos se sintieran presionados por tener que seguir una carrera de actuación como ella.

Alison Arngrim como Nellie Oleson

Conocida como la némesis malcriada de Laura, Nellie Oleson fue interpretada por Alison Arngrim. Y es probablemente una de las mejores actrices villanas de la pequeña pantalla. Según contó en alguna ocasión Alison, fue abusada cuando era niña, y la mentirosa y manipuladora Nellie la ayudó a descargar toda su ira.

Después de su papel dentro de la familia Ingalls, continuó actuando en proyectos de televisión, cine e incluso teatro. También escribió un libro biográfico, “Confessions of a Prairie Bitch: How I Survived being Nellie Oleson and Learned To Love being Hated”.