¿Qué fue de Melissa Sue Anderson?

El elenco de La pequeña casa en la pradera representó a una de las familias más famosas de todo el mundo. Basada en una serie de libros de Laura Ingalls Wilder, múltiples generaciones podrían verse identificadas con algún miembro del elenco. Dentro de toda esta historia, Melissa Sue Anderson, quien interpretó a Mary Ingalls, fue quien aportó una energía juvenil al espectáculo. Pero, ¿en dónde se encuentra esta estrella infantil ahora?

Melissa Sue Anderson se inició en el mundo de la actuación desde muy chica. Debido a su asma, la niña se volcó a actividades en las que podía controlar el ritmo y que no afectarán su respiración. Fue una profesora de baile quien insistió en que sus padres le buscaran un agente que la ayudara a mostrar su talento.

Después de empezar a participar en comerciales, los productores la comenzaron a buscar para ofrecerle grandes papeles. La irrupción de Melissa Sue Anderson en la televisión comenzó a lo grande. Sus primeros grandes proyectos fueron Hechizada y La Tribu Brady. Luego, a los once años, le llegó la oportunidad de unirse al elenco de La pequeña casa en la pradera.

¿Por qué Melissa Sue Anderson abandonó “La pequeña casa en la pradera”?

Como Mary Ingalls, Melissa Sue Anderson tuvo que sortear muchas situaciones intensas. Su personaje perdió la vista alrededor de los 14 años al final de la cuarta temporada. Pero el drama dentro de la historia de La pequeña casa en la pradera no quedó ahí.

En 1978 recibió una nominación al Emmy por su notable interpretación de una superviviente que había soportado tantas dificultades. Una de estas involucraba una pérdida familiar devastadora que dejó catatónica a Mary Ingalls en el programa.

Surgieron noticias de que Melissa Sue Anderson no volvería a interpretar su papel de Mary Ingalls después de la séptima temporada. Sin embargo, en ese momento, los medios dijeron que su salida se debía a un conflicto con sus compañeras. “La historia es absolutamente falsa de que ha habido una gran pelea entre Melissa y Alison y yo”, aclaró la actriz en ese momento y vinculó su salida a conflictos con la trama y los productores.

“Alison se va debido a un desacuerdo en el contrato con los productores. Me voy porque no hay mucho más que se pueda hacer con el personaje ciego que interpreto. Los guionistas han agotado todas las posibilidades para Mary Ingalls”, comenzó diciendo.

Terminó contando que su renuncia se debió a sentía que su personaje ya no tenía nada más para ofrecer, pues ya estaba ciega, había sufrido un aborto, después se volvió loca y más tarde perdió otro bebé durante un incendio. No había nada más que le pudiera pasar.

Melissa Sue Anderson hoy

Melissa Sue Anderson tuvo muchas propuestas de trabajo tras abandonar a la Familia Ingalls en 1981. Apareció en películas como El crucero del amor, CHiPs' y La Isla de la Fantasía.

Su carrera fue constante y sin descansos hasta el 2007, cuando se desarraigó de su vida y se mudó a Canadá. “Realmente me alejé durante mucho tiempo. Eso fue realmente para los niños para que tuvieran su propio sentido de quiénes eran en lugar de estar conmigo”, explicó.

Sin embargo, unos años más tarde, con su familia solidificada, retomó la actuación y apareció en Marker 187, Veronica Mars y The Con Is On en el 2018. En estos últimos años no la hemos visto en ningún proyecto pero eso no significa que se haya retirado, pues siempre nos puede sorprender.